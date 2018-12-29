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    İşte AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de Cumhur İttifakı'nın ortak adayı gösterildi. İşte o isimler...

    Hürriyet Haber
    29.12.2018 - 16:20 | Son Güncelleme:
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    İşte AK Partinin İstanbul Belediye Başkan adaylarıNext

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

    AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de Cumhur İttifakı'nın ortak adayı gösterildi. İşte o isimler...

    Etiketler: Mevlüt Uysal

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