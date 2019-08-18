Haberler >Ekonomi>İşte ağustos ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Elinizi çabuk tutun hepsi 100 bin TL'nin altında...
İşte ağustos ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Elinizi çabuk tutun hepsi 100 bin TL'nin altında...
Ağustos sonuna kadar geçerli otomobil fiyat listelerini en ucuzlar şeklinde derledik. Fiyatların bir kısmı 100 bin TL'nin en fazla 10 bin TL'ye kadar üstü olsa da geneli 100 bin TL'nin altında sıfır otomobillerden meydana geliyor.
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