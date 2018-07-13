İşte Adnan Oktar'ın mahkeme kararı ile el konulan 86 şirketi

ADNAN Oktar grubuna yönelik olarak Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasında yer aldı. MASAK raporuna göre, Adnan Oktar grubu, kâr amacı gütmeyen, dolandırıcılık amaçlı kurulan şirketler aracılığı ile defaatle karapara akladı. MASAK raporunun ardından Adnan Oktar grubuna ait 86 şirkete mahkeme tarafından el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adnan Oktar grubu ile ilgili en önemli tespitlerinden biri de MASAK raporu oldu.
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