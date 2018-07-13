Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>İşte Adnan Oktar'ın mahkeme kararı ile el konulan 86 şirketi

İşte Adnan Oktar'ın mahkeme kararı ile el konulan 86 şirketi

İş yapıyormuş görünümüyle şirketler kurdular... Amaç piyasadaki kişi ve kurumları dolandırmaktı... Bu şirketler sayesinde defalarca karapara akladılar...

Toygun ATİLLA/ HÜRRİYET
13.07.2018 - 21:17 | Son Güncelleme:
1 / 35
İşte Adnan Oktarın mahkeme kararı ile el konulan 86 şirketiNext

ADNAN Oktar grubuna yönelik olarak Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasında yer aldı. MASAK raporuna göre, Adnan Oktar grubu, kâr amacı gütmeyen, dolandırıcılık amaçlı kurulan şirketler aracılığı ile defaatle karapara akladı. MASAK raporunun ardından Adnan Oktar grubuna ait 86 şirkete mahkeme tarafından el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adnan Oktar grubu ile ilgili en önemli tespitlerinden biri de MASAK raporu oldu.

Haber: Toygun Atilla/HÜRRİYET

Etiketler: Adnan Oktar , Tülay Kumaşçı , MASAK , haberler

En Yeni Foto Galeriler

Fenerbahçe maçında dikkat çeken detay! Yardımcı hakem...

Fenerbahçe maçında dikkat çeken detay! Yardımcı hakem...

Doğa harikası yerler belli oldu! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listede...

Doğa harikası yerler belli oldu! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listede...

İşte Adnan Oktar'ın mahkeme kararı ile el konulan 86 şirketi

İşte Adnan Oktar'ın mahkeme kararı ile el konulan 86 şirketi

Babel'den son dakika çalımı!

Babel'den son dakika çalımı!

Fatih Terim istedi! Galatasaray'a geri dönüyor

Fatih Terim istedi! Galatasaray'a geri dönüyor

Ronaldo'ya 230 milyon Euro yetmedi!

Ronaldo'ya 230 milyon Euro yetmedi!

Bizim çalışma ortamı böyle

Bizim çalışma ortamı böyle

Ronaldo çılgınlığı! 308 milyon...

Ronaldo çılgınlığı! 308 milyon...

Kıymık battı

Kıymık battı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri