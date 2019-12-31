Magazin Konseyi'nde bu hafta...
Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 08:02,
İşte 2019'un magazin olayları! Bu abla neden ortaya çıktı?
2020’ye girerken Magazin Konseyi geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan 20 ismi ve olayını listeledi. İşte 2019’a damga vuranlar...
2020’ye girerken Magazin Konseyi geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan 20 ismi ve olayını listeledi.
Yaman bir hadise
Can Yaman, hem yurtdışında gördüğü büyük ilgi hem de “Başrol çiftinin libidosu yüksek olmalı” açıklamasıyla gündemden hiç düşmedi.
Onur Baştürk:
Gerçekten yaman bir hadiseydi. Dilimize dolandı Can Yaman ve tabii söylediği tuhaf şeyler. Bence 2020’de de onu konuşacağız. Hepimizi şaşırtmaya devam edecek Can Yaman.
Ömür Gedik:
Can Yaman’ın başrol oyuncuları arasındaki kimyanın öneminden bahsederken, ki bu bir film veya dizinin tutması için gerçekten önemli, farklı bir kelime kullanması tartışmalara neden oldu. Ayrıca libido ya da kimya hangisi kullanılırsa kullanılsın sadece kadın oyunculardan değil erkeklerden de bahsetmek gerekir.
Cengiz Semercioğlu:
Can Yaman sadece libidoyla kalsa, mesleki bir tartışma olarak görülüp çabuk unutulacaktı olay. Ancak bu libido meselesini tetikleyen görüntüleri peş peşe ortaya çıkmaya başlayınca, Can için güzel başlayan rüya sıkıntılı sürdü. 2020’de çok daha başarılı bir Can Yaman göreceğimizden eminim.
Göğsümüzü kabarttı
Haluk Bilginer, Türkiye’ye ödül sevinci yaşattı. Usta oyuncu, “Şahsiyet” dizisindeki rolüyle, bu yıl 47’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ seçildi.
Cengiz Semercioğlu:
Yılın en ‘şahsiyet’li haberlerinden biriydi. Hepimizi gururlandıran bir olaydı. Haluk Bilginer bunu hak eden oyuncularımızın başında geliyor. Türk dizileri içinse çıtayı yükseğe koyan bir ödül oldu bu.
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Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Haluk Bilginer'den özel açıklamalar
Brezilya dizisi gibi!
Işın Karaca, Tuğrul Odabaş’tan boşandı. Odabaş, ünlü şarkıcının kızı Mia’yla fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Mia’nın uzun süredir yurtdışında olan babası Sedat Doğan, “Kızımın fotoğrafıyla şov yapamazsın” diyerek Odabaş’ı tehdit etti. Brezilya’dan dönen Sedat Doğan, kızı için dava açacağını söyledi. Tüm bu olanların ardından Işın Karaca’nın müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Onur Baştürk:
Brezilya dizisi gibilerdi! Polemik, tehdit, ülkeye dönen eski koca, boşanma, Işın’ın yeni aşkı derken her şey mevcuttu bu hikayede. Daha çok devam eder bu dizi.
Ömür Gedik:
Işın Karaca’nın eski eşlerle işinin zor olduğu ortada. Hem de eşler bu tartışmayı kızı üzerinden götürüyor. En üzücü olanı da bu. Başta Mia’yı düşünerek bu kavgalara son vermeleri lazım.
Cengiz Semercioğlu:
Sedat Doğan’ın döndükten sonraki açıklamaları da çok konuşuldu ama 2019 Işın Karaca için işten çok aşkla gündeme geldiği bir yıl oldu. Önce Sedat Doğan, sonra Tuğrul Odabaş’la boşanma, ardından 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu. Işın’ın özel hayatı, müziğinin önüne geçti.
İş bulamayan oyuncunun dramı
“Hayat Devam Ediyor” dizisinde canlandırdığı ‘çocuk gelin’ rolüyle ünlenen Meltem Miraloğlu, Amerika’da 80 yaşında bir adamla evlendi. Miraloğlu daha sonra evden kaçtığı haberleriyle gündeme geldi.
Ömür Gedik:
Yaş farkı elbette ki çok fazla ve bu fark evlilikle ilgili soru işaretlerine neden oluyor. Ama her şey bir yana, 32 yaşında yetişkin bir kadının yaptığı tercih tabii ki sadece kendini ilgilendirir.
Cengiz Semercioğlu:
Yılın gereksiz gündemlerinden biriydi. “Hayat Devam Ediyor”da oynarken bile bu kadar konuşmamıştık Meltem’i. 80 yaşındaki Patrick’le evlendi, Türkiye’nin gündemine oturdu. Gündem olmak için dizi bile çekmeye gerek yok, yaşlı biriyle evlenmek yeter.
Onur Baştürk:
Garipti, “bu işin içinde bir iş vardı”, bir yandan “bize ne” idi, iş bulamayan bir oyuncunun dramıydı, sonu da beklendiği gibi oldu...
36 saatlik evlilik
Zerrin Özer sürpriz şekilde nikâh masasına oturduğu Murat Akıncı’yla 36 saat evli kalabildi. Akıncı hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Özer evliliğini noktaladı.
Onur Baştürk:
Zerrin Özer’in “Dirty John” dizisini izlemesini gerektiren üzücü bir aşk hikayesiydi.
Cengiz Semercioğlu:
Yılın en büyük mutsuzluğu... Gerçekten de hepimiz üzüldük Zerrin Hanım’ın yaşadıklarına. Hastanelere kaldırıldı, gözyaşı döktü ve sevdiğini düşündüğü biri tarafından kandırıldı. Zerrin Özer gibi duygusal bir kadının bu yaşta bunları yaşaması herkesi etkiledi.
Ömür Gedik:
Ben bu olayda en çok gerçekten âşık olduğuna inandığım Zerrin Özer’in saf duygularının incinmesine üzüldüm.
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Rap savaşları
2019 yılında rap müzik yükselişteydi. Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısıyla meslektaşlarına meydan okumasının ardından rap dünyasında bir ‘savaş’ başladı.
Cengiz Semercioğlu:
Ben Fero, Ezhel, Norm Ender, Killa Hakan derken rap’in patladığı bir yıl oldu. “Mekanın Sahibi” de bunun simge şarkılarından biri olmayı başardı. 2019 rap’in yılıydı, bu rüzgar 2020’de de sürer ama bu kadar rap bir süre sonra herkese fazla gelmeye başlayacaktır.
Onur Baştürk:
Norm Ender hem savaş başlattı hem de bu “mekanın sahibi” lafı dilimize dolandı, yıla damga vurdu. Rap’in ne kadar güçlendiğini gördük ve popçuların pek hazin durumda olduğunu...
Ömür Gedik:
Rap dünyası atışma dünyası zaten. Eski ozanların geleneğine benzetiyorum ben bu savaşları. Ayrıca ‘mekanın sahibi’ tanımlaması da hayatımızın her köşesinde kendine bir yet edindi bu yıl.
Bu aşk Sıla’ya iyi geldi
Sıla, Ahmet Kural’la olaylı ilişkisinin ardından şef Hazer Amani’yle yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin ilişkisi, bir arabanın içinde uyurken fotoğraflanmalarıyla ortaya çıktı.
Onur Baştürk:
Sıla tatsız ve travmatik günleri aşkla yendi, bu aşk ona iyi geldi. Birbirlerine yakıştılar. Arabada uyudukları an bile romantikti...
Ömür Gedik:
Görünen köyün kılavuz istemediği, bu ilişki ile bir kez daha kanıtlanmış oldu. Arabanın içinde uyuyanların iki sevgili olduğu daha sonra kanıtlandı.
Cengiz Semercioğlu:
Sıla için kötü başlayan yıl, iyi bitti. Bu yüzden zor bir yıl oldu. Önce mutsuzluk, şiddet, ayrılık ardından da aşkı buldu. Yeni yılın ilk haftalarında bu ilişkinin nikâh masasına taşınması bekleniyor. Sıla’nın aradığı aşkı bulduğunu düşünüyorum. Umarım bu mutluluk 2020’de taçlanır.
Cengiz Semercioğlu:
Zerrin Özer gibi o da ilerlemiş yaşında aşkıyla gündeme geldi. Ama bu aşkın da sahiciliği çok tartışıldı. Neden? Zerrin Özer gibi üzülmesin diye... Taş Bebek’imiz hepimiz için önemli. Duygusal bir boşluktan dolayı yanlış adım atmasını istemeyiz elbette.
Ömür Gedik:
Kavgalı dövüşlü, inişli çıkışlı halde de olsa devam etti bu beraberlik. Rüzgar Mağden “Çocukluk aşkım” dediği Gönül Yazar’la tahmin edilenden daha uzun soluklu bir beraberlik yaşadı.
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Gönül Yazar'dan canlı yayında şoke eden açıklama!
Bu abla neden ortaya çıktı?
Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel’in Amerika’da evlere temizliğe gittiği ortaya çıktı. Zeynep Korel daha sonra “kamuoyunda kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığı” gerekçesiyle Bergüzar Korel’e dava açacağını söyledi.
Onur Baştürk:
Yılın en tuhaf olayıydı. Bu abla neden birden ortaya çıktı, derdi neydi, temizlikçi olduğunu biz niye öğrendik; hepsi muammaydı. Olan Bergüzar Korel’e oldu.
Cengiz Semercioğlu:
Bergüzar Korel’in yeni bebeği, ailesi, işleriyle falan konuşulması gerekirken garip bir şekilde gündeme gelmesi hepimizi şaşırttı. Sanki Bergüzar’ı bu tür haberlerle gündeme gelmezmiş gibi düşünüyorduk. Ama eski bir aile hesaplaşması bu yıl onun peşini bırakmadı.
Ömür Gedik:
Bergüzar Korel ve ailesi için hoş olmayan bir ortaya çıkış oldu ablasınınki. Keşke aile içi meseleler bu kadar ortaya dökülmeseydi.
Evlilik haberi bekliyorduk
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin 1.5 yıllık ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi.
Cengiz Semercioğlu:
Yılın en çok konuşulan, en çok yakıştırılan, bitmesiyle de en çok şaşırtan ilişkisi oldu. Herkes bu ilişki uzun yıllar sürer diye bakarken bir anda bitti. 2020’de de yeniden başlayacak gibi gözükmüyor.
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Cem Yılmaz'ın hayalet sevgilisi...
Dünya starlığı yolunda
Aleyna Tilki dünyaya açılmak için önemli bir adım attı. Genç şarkıcı, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group’la anlaşma imzaladı.
Cengiz Semercioğlu:
Yeni yılın ilk ayında bu iş resmiyete dökülecek. Aleyna bu yılın en çok konuşulan genç popçusuydu ve bunu da hak etti. Hem şarkıları hem sahnesi güzel. Bir de üzerine uçuk açıklamaları eklenince yoğunluktan kafasını kaşıyacak vakti olmadı.
Onur Baştürk:
Dünya starlığı yolunda/hevesinde ilk adımı attı Aleyna. Umarım bundan sonrasında işleri yolunda gider.
Ömür Gedik:
Warner Music, Ortadoğu’dan sonra Türkiye müzik piyasasına da gözünü dikti ve ortak çalışmalara başladı. İlk iş olarak da izlenme sayısı ile dünya çapında dikkat çeken Aleyna ile anlaşma imzaladı. Bakalım Warner sonrasında hangi Türk sanatçılarla çalışacak.
Ömür Gedik:
Çağatay, yurtdışında önemli rollere hazırlanan oyuncuların yaptığı gibi zorlu bir fiziksel değişime girdi. Oyunculuk zoru ve sıra dışı olanı sevmektir. Çağatay bunu yaşadı ve konuşulan bir işe imza atmış oldu.
Cengiz Semercioğlu:
Aldığı kilolarıyla kaldı desek daha doğru olur herhalde. “Hakan: Muhafız” dizisiyle konuşulduğu bir yıl oldu ama “Koca Yusuf” işi rafa kalktı. Bu arada “Hakan: Muhafız” kariyeri için önemli bir işti ama Beren’in “Atiye”si kadar iyi çıkmadı.
Ömür Gedik:
Tabii ki hoş değildi, tabii ki olmasa daha iyi olurdu. Kerimcan özür diledikten sonra uzun süre ortadan kaybolarak kendini unutturmak zorunda kaldı.
Cengiz Semercioğlu:
Yükseldiği gibi düştü medyanın ve sanat camiasının gündeminden. Onunla arkadaşlık yapmayı önemli bir şey sayan şarkıcılar hemen etrafından çekildiler. Kerimcan’ın bu hatası sosyal medya fenomenlerinin her an bir sosyal kazaya açık olduklarını bir kez daha kanıtladı.
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Kerimcan Durmaz hakim karşısında
Demet’in polemikleri
Demet Akalın, yılın son aylarında Berkay’la yaşadığı saat kavgasıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının Hadise’yle yaşadığı “koca” polemiği de çok konuşuldu. Hadise’nin kendisinden söz ederken “Kocası yok” diyen Akalın için “İyi ama onun da kocası yok. Geçen yıl boşanmamış mıydı?” dediği öne sürüldü.
Onur Baştürk:
İki polemik de çok sevimsizdi. Zaten “koca” polemiğinde Hadise topa girmedi. Saat polemiği ise ultra seviyesizdi. Mahalle kavgası.
Ömür Gedik:
Demet Akalın farklı cephelerde savaşa girdi bu yıl. Hadise de Berkay da olayı büyütmemeyi tercih ettiler neyse ki.
Cengiz Semercioğlu:
Demet Akalın’sız bir 2019 listesi yapabilmek mümkün mü? Kambersiz düğün olmaz. Elbette yıl boyunca onlarca polemiğin içine girdi Demet. Benimle bile Maldivler tartışması yaşadı. Küstük, barıştık. Demet için çok normal değil mi böyle şeyler?
Adriana’nın Türk erkekleriyle sınavı
Metin Hara’nın dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile aşk yaşadığı haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Ancak ikilinin ilişkisi uzun ömürlü olmadı. Lima, Hara’dan ayrıldı, daha sonra yine bir Türk’le; işadamı Emir Uyar’la yeni bir aşka yelken açtı.
Onur Baştürk:
Adriana yengemiz Metin Hara’dan sonraki sevgili tercihiyle şaşırttı. Spritüellik değil maddiyat kazandı...
Ömür Gedik:
Adriana Lima’nın Türk erkekleriyle imtihanına şahit olduk bu yıl. Mutlu sona gelinemedi ama.
Cengiz Semercioğlu:
En çok konuştuğumuz yabancı isimdi Adriana Lima. Metin Hara’yla aşkı, sonra bu ilişkiyi bitirmesi, Metin’in ayrılığı kabul edememesi... Derken Emir Uyar’la yeni bir aşka yelken açması, Adriana’yı bizden biri yaptı adeta. Yıl içinde Demet Akalın kadar haberi oluyordu bir ara...
2020 sağlık getirsin
Mehmet Ali Erbil, ‘kaçış sendromu’ hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda yattı. Ünlü sanatçı bu yıl sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.
Cengiz Semercioğlu:
Hastalığıyla en çok endişelendiren isim oldu. Bu yılın neredeyse tamamını hastanede geçirdi, çok zor dönem yaşadı. Sonra yeniden hastaneye kaldırıldı. Umarız 2019 gibi bir yılı tekrar yaşamaz Mehmet Ali...
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235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katıldı.
Reynmen’in yükselişi
Reynmen, “Ela” şarkısıyla dünya çapında ses getirdi. Şarkı, YouTube’un dünya listelerinde zirveye oturdu.
Ömür Gedik:
Dünyada 1 numara olan bir yerli fenomenle tanıştık bu yıl. Reynmen’in yükselişi kimilerine göre ani oldu. Kalıcılığını ise yıl boyunca yeni şarkılarla, reklamlarla sürdürdü.
Onur Baştürk:
Sadece YouTube trend listelerindeydi, çok tıklandığı için... Valla güzel şarkıydı, bir ara “yardım et” kısmı dilime takıldı...
Cengiz Semercioğlu:
Sosyal medya fenomenlerinin şarkıları çok konuşuldu bu yıl ama dinlenme/izlenme rakamlarıyla oynayıp oynamadıkları da çok tartışıldı. Sosyal medyanın yarattığı müzisyenlerin kalıcı olup olmadığının belli olacağı bir yıl olacak 2020...
Nusret o davayı umursamadı
Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, New York’taki restoranında çalışan dört garsonla mahkemelik oldu. Çalışanlar, Gökçe için “Kendini Tony Montana sanıyordu” dedi.
Onur Baştürk:
Saltbae imparatorluğu bu davayla önemli bir yara aldı. Ama Nusret’in umurunda olmadı. Beline taş bağlayıp Mykonos’ta egzersiz yaptı!
Ömür Gedik:
Nusret o kadar popüler ve göz önünde oldu ki bir yerde teker patlatacağı belliydi. O da yasalar ve çalışan haklarının bizdekine göre farklı olduğu Amerika’da oldu.
Cengiz Semercioğlu:
Bence Nusret sadece bizim değil dünyanın en büyük fenomenlerinden biri olduğunu kanıtladı. Paylaşımları ve yeni açtığı dükkanlar, çalışanların açtığı davanın gölgesinde kalmadı. Nusret hızlanarak yola devam etti 2019’da...
Sonunda doğru yolu buldular
Kenan Doğulu ve Beren Saat, yıl boyunca ayrılık dedikodularıyla gündemdeydi. Saat’in sosyal medya paylaşımları, kafaları karıştırdı. Güzel oyuncunun adı bir ara DJ Maga ile de anıldı. Doğulu ve Saat, yılın bitmesine günler kala havalimanında kol kola görüntülendi.
Ömür Gedik:
Beren evliliği ile ilgili kafasının içindeki tüm karmaşayı Türkiye ile paylaştı yıl boyunca. “Ayrılacaklar mı, ayrılmayacaklar mı” konusu neredeyse her hafta gündemdeydi. Şimdilik mutu sondalar, Beren’in de dediği gibi; içinde bulunduğumuz yüzyılda ne kadar mutlu olunabilirse oradalar.
Cengiz Semercioğlu:
Yılın en çok konuşulan evli çiftiydi. Fırtınalı bir denizde yol alan evliliklerini yılsonuna doğru sakin bir limana yanaştırmayı başardılar. Pazar günü Beren’in verdiği röportajda bu evliliğin daha sakin gideceğini de öğrenmiş olduk. Sonunda doğru yolu buldular.
Onur Baştürk:
Beren Saat’in paylaşımlarına bakarak psikolojik analizler savurmaktan yorulduk. Keza bu evliliğin ne zaman sonlanacağına dair tahminde bulunmaktan da! Sonuç herkesi şaşırttı: Eskisinden daha iyiler!
Yılı güzel kapattı
Hande Yener’in “Rap müzik popu öldürdü” çıkışı müzik dünyasında tartışma yarattı. Yener’in yılın son günlerinde Demet Akalın’la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde ziyaret etmesi de çok konuşuldu.
Onur Baştürk:
Hande Yener gerçeği gördü ve “Kral çıplak” dedi. Fakat şunu kaçırdı; rap popu öldürdü ama popçular popu zaten çoktan komaya sokmuştu.
Ömür Gedik:
Rap müzik çıkışta olsa da popun ölmediğini, ölmeyeceğini biliyoruz. Herkes de aynı cümleleri kurdu zaten, Hande’nin bu çıkışına cevap olarak. Hande Yener ve Demet Akalın’ın çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı Cumhurbaşkanı’nı ziyareti yılın son günlerine damga vurdu. Bu buluşmadan nasıl bir kampanya çıkacağını herkes merak ediyor, bekleyip göreceğiz.
Cengiz Semercioğlu:
Hande 20. yıl hazırlıklarına polemik yaratacak açıklamalarıyla başladı. Ama yılın son günlerinde Demet’le birlikte kalkıştıkları sosyal sorumluluk projesi daha önemliydi. Hangi projede yan yana gelecekler diye beklerken, Cumhurbaşkanı makamında iyi bir iş için ilk pozu verdiler. Yılı güzel kapattılar.
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