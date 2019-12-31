İşte 2019'un magazin olayları! Bu abla neden ortaya çıktı?

Ömür Gedik:

Rap müzik çıkışta olsa da popun ölmediğini, ölmeyeceğini biliyoruz. Herkes de aynı cümleleri kurdu zaten, Hande’nin bu çıkışına cevap olarak. Hande Yener ve Demet Akalın’ın çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı Cumhurbaşkanı’nı ziyareti yılın son günlerine damga vurdu. Bu buluşmadan nasıl bir kampanya çıkacağını herkes merak ediyor, bekleyip göreceğiz.



Cengiz Semercioğlu:

Hande 20. yıl hazırlıklarına polemik yaratacak açıklamalarıyla başladı. Ama yılın son günlerinde Demet’le birlikte kalkıştıkları sosyal sorumluluk projesi daha önemliydi. Hangi projede yan yana gelecekler diye beklerken, Cumhurbaşkanı makamında iyi bir iş için ilk pozu verdiler. Yılı güzel kapattılar.