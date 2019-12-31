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Magazin
Magazin Konseyi'nde bu hafta...
Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 08:02, /

İşte 2019'un magazin olayları! Bu abla neden ortaya çıktı?

2020’ye girerken Magazin Konseyi geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan 20 ismi ve olayını listeledi. İşte 2019’a damga vuranlar...

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2020’ye girerken Magazin Konseyi geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan 20 ismi ve olayını listeledi.

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Magazin ve sanat camiası oldukça hareketli bir yılı geride bıraktı. Kimi zaman evlilik ve boşanma haberleri manşetlerde yer alırken, kimi zaman ise sansasyonel olaylar gündemi belirledi. İşte 2019’a damga vuranlar...

3Yaman bir hadise

Yaman bir hadise

Can Yaman, hem yurtdışında gördüğü büyük ilgi hem de “Başrol çiftinin libidosu yüksek olmalı” açıklamasıyla gündemden hiç düşmedi.

Onur Baştürk:
Gerçekten yaman bir hadiseydi. Dilimize dolandı Can Yaman ve tabii söylediği tuhaf şeyler. Bence 2020’de de onu konuşacağız. Hepimizi şaşırtmaya devam edecek Can Yaman.

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Ömür Gedik:
Can Yaman’ın başrol oyuncuları arasındaki kimyanın öneminden bahsederken, ki bu bir film veya dizinin tutması için gerçekten önemli, farklı bir kelime kullanması tartışmalara neden oldu. Ayrıca libido ya da kimya hangisi kullanılırsa kullanılsın sadece kadın oyunculardan değil erkeklerden de bahsetmek gerekir. 

Cengiz Semercioğlu:
Can Yaman sadece libidoyla kalsa, mesleki bir tartışma olarak görülüp çabuk unutulacaktı olay. Ancak bu libido meselesini tetikleyen görüntüleri peş peşe ortaya çıkmaya başlayınca, Can için güzel başlayan rüya sıkıntılı sürdü. 2020’de çok daha başarılı bir Can Yaman göreceğimizden eminim.

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Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim...

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Can Yaman’ın Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda yaptığı açıklamalar gündem yarattı.

7Göğsümüzü kabarttı

Göğsümüzü kabarttı

Haluk Bilginer, Türkiye’ye ödül sevinci yaşattı. Usta oyuncu, “Şahsiyet” dizisindeki rolüyle, bu yıl 47’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ seçildi.

Cengiz Semercioğlu:
Yılın en ‘şahsiyet’li haberlerinden biriydi. Hepimizi gururlandıran bir olaydı. Haluk Bilginer bunu hak eden oyuncularımızın başında geliyor. Türk dizileri içinse çıtayı yükseğe koyan bir ödül oldu bu.

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Onur Baştürk:
2019’un gerçek anlamda gurur verici tek olayı. Üstelik Bilginer bu ödülü gayet “cool” bir şekilde taşıdı.

Ömür Gedik:
Haluk Bilginer bu yıl yurtdışında yüzümüzü güldüren, göğsümüzü kabartan isim oldu. 2019’un ülkemiz adına en güzel haberlerinden biriydi bence.

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Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Haluk Bilginer'den özel açıklamalar

10Brezilya dizisi gibi

Brezilya dizisi gibi!

Işın Karaca, Tuğrul Odabaş’tan boşandı. Odabaş, ünlü şarkıcının kızı Mia’yla fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Mia’nın uzun süredir yurtdışında olan babası Sedat Doğan, “Kızımın fotoğrafıyla şov yapamazsın” diyerek Odabaş’ı tehdit etti. Brezilya’dan dönen Sedat Doğan, kızı için dava açacağını söyledi. Tüm bu olanların ardından Işın Karaca’nın müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Onur Baştürk:
Brezilya dizisi gibilerdi! Polemik, tehdit, ülkeye dönen eski koca, boşanma, Işın’ın yeni aşkı derken her şey mevcuttu bu hikayede. Daha çok devam eder bu dizi.

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Ömür Gedik:
Işın Karaca’nın eski eşlerle işinin zor olduğu ortada. Hem de eşler bu tartışmayı kızı üzerinden götürüyor. En üzücü olanı da bu. Başta Mia’yı düşünerek bu kavgalara son vermeleri lazım.

Cengiz Semercioğlu:
Sedat Doğan’ın döndükten sonraki açıklamaları da çok konuşuldu ama 2019 Işın Karaca için işten çok aşkla gündeme geldiği bir yıl oldu. Önce Sedat Doğan, sonra Tuğrul Odabaş’la boşanma, ardından 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu. Işın’ın özel hayatı, müziğinin önüne geçti.

13İş bulamayan oyuncunun dramı

İş bulamayan oyuncunun dramı

“Hayat Devam Ediyor” dizisinde canlandırdığı ‘çocuk gelin’ rolüyle ünlenen Meltem Miraloğlu, Amerika’da 80 yaşında bir adamla evlendi. Miraloğlu daha sonra evden kaçtığı haberleriyle gündeme geldi.

Ömür Gedik:
Yaş farkı elbette ki çok fazla ve bu fark evlilikle ilgili soru işaretlerine neden oluyor. Ama her şey bir yana, 32 yaşında yetişkin bir kadının yaptığı tercih tabii ki sadece kendini ilgilendirir.

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Cengiz Semercioğlu:
Yılın gereksiz gündemlerinden biriydi. “Hayat Devam Ediyor”da oynarken bile bu kadar konuşmamıştık Meltem’i. 80 yaşındaki Patrick’le evlendi, Türkiye’nin gündemine oturdu. Gündem olmak için dizi bile çekmeye gerek yok, yaşlı biriyle evlenmek yeter.

Onur Baştürk:
Garipti, “bu işin içinde bir iş vardı”, bir yandan “bize ne” idi, iş bulamayan bir oyuncunun dramıydı, sonu da beklendiği gibi oldu...

1536 saatlik evlilik

36 saatlik evlilik

Zerrin Özer sürpriz şekilde nikâh masasına oturduğu Murat Akıncı’yla 36 saat evli kalabildi. Akıncı hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Özer evliliğini noktaladı.

Onur Baştürk:
Zerrin Özer’in “Dirty John” dizisini izlemesini gerektiren üzücü bir aşk hikayesiydi.

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Cengiz Semercioğlu:
Yılın en büyük mutsuzluğu... Gerçekten de hepimiz üzüldük Zerrin Hanım’ın yaşadıklarına. Hastanelere kaldırıldı, gözyaşı döktü ve sevdiğini düşündüğü biri tarafından kandırıldı. Zerrin Özer gibi duygusal bir kadının bu yaşta bunları yaşaması herkesi etkiledi.

Ömür Gedik:
Ben bu olayda en çok gerçekten âşık olduğuna inandığım Zerrin Özer’in saf duygularının incinmesine üzüldüm.

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Zerrin Özer'e karar değiştirten telefon...Canlı yayında son noktayı koydu

18Rap savaşları

Rap savaşları

2019 yılında rap müzik yükselişteydi. Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısıyla meslektaşlarına meydan okumasının ardından rap dünyasında bir ‘savaş’ başladı.

Cengiz Semercioğlu:
Ben Fero, Ezhel, Norm Ender, Killa Hakan derken rap’in patladığı bir yıl oldu. “Mekanın Sahibi” de bunun simge şarkılarından biri olmayı başardı. 2019 rap’in yılıydı, bu rüzgar 2020’de de sürer ama bu kadar rap bir süre sonra herkese fazla gelmeye başlayacaktır.

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Onur Baştürk:
Norm Ender hem savaş başlattı hem de bu “mekanın sahibi” lafı dilimize dolandı, yıla damga vurdu. Rap’in ne kadar güçlendiğini gördük ve popçuların pek hazin durumda olduğunu...

Ömür Gedik:
Rap dünyası atışma dünyası zaten. Eski ozanların geleneğine benzetiyorum ben bu savaşları. Ayrıca ‘mekanın sahibi’ tanımlaması da hayatımızın her köşesinde kendine bir yet edindi bu yıl.

20Bu aşk Sıla’ya iyi geldi

Bu aşk Sıla’ya iyi geldi

Sıla, Ahmet Kural’la olaylı ilişkisinin ardından şef Hazer Amani’yle yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin ilişkisi, bir arabanın içinde uyurken fotoğraflanmalarıyla ortaya çıktı.

Onur Baştürk:
Sıla tatsız ve travmatik günleri aşkla yendi, bu aşk ona iyi geldi. Birbirlerine yakıştılar. Arabada uyudukları an bile romantikti...

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Ömür Gedik:
Görünen köyün kılavuz istemediği, bu ilişki ile bir kez daha kanıtlanmış oldu. Arabanın içinde uyuyanların iki sevgili olduğu daha sonra kanıtlandı.

Cengiz Semercioğlu:
Sıla için kötü başlayan yıl, iyi bitti. Bu yüzden zor bir yıl oldu. Önce mutsuzluk, şiddet, ayrılık ardından da aşkı buldu. Yeni yılın ilk haftalarında bu ilişkinin nikâh masasına taşınması bekleniyor. Sıla’nın aradığı aşkı bulduğunu düşünüyorum. Umarım bu mutluluk 2020’de taçlanır.

22Taş Bebek üzülmesin

Taş Bebek üzülmesin

Gönül Yazar, bu yıl kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden’le ilişkisiyle gündemdeydi.

Onur Baştürk:
Yılın en ilgilenmediğim ilişkisiydi bu. Haberleri her çıktığında samimi olmayan bir koku aldım her seferinde.

23

Cengiz Semercioğlu:
Zerrin Özer gibi o da ilerlemiş yaşında aşkıyla gündeme geldi. Ama bu aşkın da sahiciliği çok tartışıldı. Neden? Zerrin Özer gibi üzülmesin diye... Taş Bebek’imiz hepimiz için önemli. Duygusal bir boşluktan dolayı yanlış adım atmasını istemeyiz elbette.

Ömür Gedik:
Kavgalı dövüşlü, inişli çıkışlı halde de olsa devam etti bu beraberlik. Rüzgar Mağden “Çocukluk aşkım” dediği Gönül Yazar’la tahmin edilenden daha uzun soluklu bir beraberlik yaşadı.

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Gönül Yazar'dan canlı yayında şoke eden açıklama!

25Bu abla neden ortaya çıktı

Bu abla neden ortaya çıktı?

Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel’in Amerika’da evlere temizliğe gittiği ortaya çıktı. Zeynep Korel daha sonra “kamuoyunda kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığı” gerekçesiyle Bergüzar Korel’e dava açacağını söyledi.

Onur Baştürk:
Yılın en tuhaf olayıydı. Bu abla neden birden ortaya çıktı, derdi neydi, temizlikçi olduğunu biz niye öğrendik; hepsi muammaydı. Olan Bergüzar Korel’e oldu.

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Cengiz Semercioğlu:
Bergüzar Korel’in yeni bebeği, ailesi, işleriyle falan konuşulması gerekirken garip bir şekilde gündeme gelmesi hepimizi şaşırttı. Sanki Bergüzar’ı bu tür haberlerle gündeme gelmezmiş gibi düşünüyorduk. Ama eski bir aile hesaplaşması bu yıl onun peşini bırakmadı.

Ömür Gedik:
Bergüzar Korel ve ailesi için hoş olmayan bir ortaya çıkış oldu ablasınınki. Keşke aile içi meseleler bu kadar ortaya dökülmeseydi.

27Evlilik haberi bekliyorduk

Evlilik haberi bekliyorduk

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin 1.5 yıllık ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi.

Cengiz Semercioğlu:
Yılın en çok konuşulan, en çok yakıştırılan, bitmesiyle de en çok şaşırtan ilişkisi oldu. Herkes bu ilişki uzun yıllar sürer diye bakarken bir anda bitti. 2020’de de yeniden başlayacak gibi gözükmüyor.

28

Onur Baştürk:
Beklenmedik bir final oldu. Herkes bu ilişki evlilikle sonuçlanır diye beklemişti. İkisi de çok mutluydu. Ama sanırım “yılın yarım kalan ilişkisi” bu.

Ömür Gedik:
İyi anlaşıyorlar, seviyorlar, evlenirler belki derken ayrılık haberi geldi. Ve ikisi de sessizce kendi yoluna gitti.

29

Cem Yılmaz'ın hayalet sevgilisi...

30Dünya starlığı yolunda

Dünya starlığı yolunda

Aleyna Tilki dünyaya açılmak için önemli bir adım attı. Genç şarkıcı, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group’la anlaşma imzaladı.

Cengiz Semercioğlu:
Yeni yılın ilk ayında bu iş resmiyete dökülecek. Aleyna bu yılın en çok konuşulan genç popçusuydu ve bunu da hak etti. Hem şarkıları hem sahnesi güzel. Bir de üzerine uçuk açıklamaları eklenince yoğunluktan kafasını kaşıyacak vakti olmadı.

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Onur Baştürk:
Dünya starlığı yolunda/hevesinde ilk adımı attı Aleyna. Umarım bundan sonrasında işleri yolunda gider.

Ömür Gedik:
Warner Music, Ortadoğu’dan sonra Türkiye müzik piyasasına da gözünü dikti ve ortak çalışmalara başladı. İlk iş olarak da izlenme sayısı ile dünya çapında dikkat çeken Aleyna ile anlaşma imzaladı. Bakalım Warner sonrasında hangi Türk sanatçılarla çalışacak.

32Çağatay’ın değişimi

Çağatay’ın değişimi

Çağatay Ulusoy, yeni filmindeki pehlivan rolü için kilo aldı. Ünlü oyuncunun kilolu görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Onur Baştürk:
Pehlivan rolünü oynadığı için aldığı kilo normaldi aslında. Kısa zamanda da eski haline döndü.

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Ömür Gedik:
Çağatay, yurtdışında önemli rollere hazırlanan oyuncuların yaptığı gibi zorlu bir fiziksel değişime girdi. Oyunculuk zoru ve sıra dışı olanı sevmektir. Çağatay bunu yaşadı ve konuşulan bir işe imza atmış oldu.

Cengiz Semercioğlu:
Aldığı kilolarıyla kaldı desek daha doğru olur herhalde. “Hakan: Muhafız” dizisiyle konuşulduğu bir yıl oldu ama “Koca Yusuf” işi rafa kalktı. Bu arada “Hakan: Muhafız” kariyeri için önemli bir işti ama Beren’in “Atiye”si kadar iyi çıkmadı.

34Yükseldiği gibi düştü

Yükseldiği gibi düştü

Yılın skandalına Kerimcan Durmaz imza attı. Durmaz, uçak tuvaletinde çektiği müstehcen videoyu sosyal medyada paylaştı, daha sonra özür diledi.

Onur Baştürk:
Yılın bomba skandalıydı. En fena sosyal medya kazasıydı. Yine de bu kadar lince uğraması saçmaydı.

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Ömür Gedik:
Tabii ki hoş değildi, tabii ki olmasa daha iyi olurdu. Kerimcan özür diledikten sonra uzun süre ortadan kaybolarak kendini unutturmak zorunda kaldı.

Cengiz Semercioğlu:
Yükseldiği gibi düştü medyanın ve sanat camiasının gündeminden. Onunla arkadaşlık yapmayı önemli bir şey sayan şarkıcılar hemen etrafından çekildiler. Kerimcan’ın bu hatası sosyal medya fenomenlerinin her an bir sosyal kazaya açık olduklarını bir kez daha kanıtladı.

36

Kerimcan Durmaz hakim karşısında

37Demet’in polemikleri

Demet’in polemikleri

Demet Akalın, yılın son aylarında Berkay’la yaşadığı saat kavgasıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının Hadise’yle yaşadığı “koca” polemiği de çok konuşuldu. Hadise’nin kendisinden söz ederken “Kocası yok” diyen Akalın için “İyi ama onun da kocası yok. Geçen yıl boşanmamış mıydı?” dediği öne sürüldü.

Onur Baştürk:
İki polemik de çok sevimsizdi. Zaten “koca” polemiğinde Hadise topa girmedi. Saat polemiği ise ultra seviyesizdi. Mahalle kavgası.

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Ömür Gedik:
Demet Akalın farklı cephelerde savaşa girdi bu yıl. Hadise de Berkay da olayı büyütmemeyi tercih ettiler neyse ki.

Cengiz Semercioğlu:
Demet Akalın’sız bir 2019 listesi yapabilmek mümkün mü? Kambersiz düğün olmaz. Elbette yıl boyunca onlarca polemiğin içine girdi Demet. Benimle bile Maldivler tartışması yaşadı. Küstük, barıştık. Demet için çok normal değil mi böyle şeyler?

39Adriana’nın Türk erkekleriyle sınavı

Adriana’nın Türk erkekleriyle sınavı

Metin Hara’nın dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile aşk yaşadığı haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Ancak ikilinin ilişkisi uzun ömürlü olmadı. Lima, Hara’dan ayrıldı, daha sonra yine bir Türk’le; işadamı Emir Uyar’la yeni bir aşka yelken açtı.

Onur Baştürk:
Adriana yengemiz Metin Hara’dan sonraki sevgili tercihiyle şaşırttı. Spritüellik değil maddiyat kazandı...

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Ömür Gedik:
Adriana Lima’nın Türk erkekleriyle imtihanına şahit olduk bu yıl. Mutlu sona gelinemedi ama.

Cengiz Semercioğlu:
En çok konuştuğumuz yabancı isimdi Adriana Lima. Metin Hara’yla aşkı, sonra bu ilişkiyi bitirmesi, Metin’in ayrılığı kabul edememesi... Derken Emir Uyar’la yeni bir aşka yelken açması, Adriana’yı bizden biri yaptı adeta. Yıl içinde Demet Akalın kadar haberi oluyordu bir ara...

412020 sağlık getirsin

2020 sağlık getirsin

Mehmet Ali Erbil, ‘kaçış sendromu’ hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda yattı. Ünlü sanatçı bu yıl sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.

Cengiz Semercioğlu:
Hastalığıyla en çok endişelendiren isim oldu. Bu yılın neredeyse tamamını hastanede geçirdi, çok zor dönem yaşadı. Sonra yeniden hastaneye kaldırıldı. Umarız 2019 gibi bir yılı tekrar yaşamaz Mehmet Ali...

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Ömür Gedik:
Mehmet Ali Erbil uzun süren hastalığı boyunca sevenlerini korkuttu. İyi haber alacağımız günü bekledik. Neyse ki sevgi bağı onu geri getirdi. 2020 sağlığına iyice kavuşacağı yıl olur inşallah.

Onur Baştürk:
Yoğun bakım sonrası dönüşü muhteşem oldu.

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235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katıldı.

44Reynmen’in yükselişi

Reynmen’in yükselişi

Reynmen, “Ela” şarkısıyla dünya çapında ses getirdi. Şarkı, YouTube’un dünya listelerinde zirveye oturdu.

Ömür Gedik:
Dünyada 1 numara olan bir yerli fenomenle tanıştık bu yıl. Reynmen’in yükselişi kimilerine göre ani oldu. Kalıcılığını ise yıl boyunca yeni şarkılarla, reklamlarla sürdürdü.

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Onur Baştürk:
Sadece YouTube trend listelerindeydi, çok tıklandığı için... Valla güzel şarkıydı, bir ara “yardım et” kısmı dilime takıldı...

Cengiz Semercioğlu:
Sosyal medya fenomenlerinin şarkıları çok konuşuldu bu yıl ama dinlenme/izlenme rakamlarıyla oynayıp oynamadıkları da çok tartışıldı. Sosyal medyanın yarattığı müzisyenlerin kalıcı olup olmadığının belli olacağı bir yıl olacak 2020...

46Nusret o davayı umursamadı

Nusret o davayı umursamadı

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, New York’taki restoranında çalışan dört garsonla mahkemelik oldu. Çalışanlar, Gökçe için “Kendini Tony Montana sanıyordu” dedi.

Onur Baştürk:
Saltbae imparatorluğu bu davayla önemli bir yara aldı. Ama Nusret’in umurunda olmadı. Beline taş bağlayıp Mykonos’ta egzersiz yaptı!

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Ömür Gedik:
Nusret o kadar popüler ve göz önünde oldu ki bir yerde teker patlatacağı belliydi. O da yasalar ve çalışan haklarının bizdekine göre farklı olduğu Amerika’da oldu.

Cengiz Semercioğlu:
Bence Nusret sadece bizim değil dünyanın en büyük fenomenlerinden biri olduğunu kanıtladı. Paylaşımları ve yeni açtığı dükkanlar, çalışanların açtığı davanın gölgesinde kalmadı. Nusret hızlanarak yola devam etti 2019’da...

48Sonunda doğru yolu buldular

Sonunda doğru yolu buldular

Kenan Doğulu ve Beren Saat, yıl boyunca ayrılık dedikodularıyla gündemdeydi. Saat’in sosyal medya paylaşımları, kafaları karıştırdı. Güzel oyuncunun adı bir ara DJ Maga ile de anıldı. Doğulu ve Saat, yılın bitmesine günler kala havalimanında kol kola görüntülendi.

Ömür Gedik:
Beren evliliği ile ilgili kafasının içindeki tüm karmaşayı Türkiye ile paylaştı yıl boyunca. “Ayrılacaklar mı, ayrılmayacaklar mı” konusu neredeyse her hafta gündemdeydi. Şimdilik mutu sondalar, Beren’in de dediği gibi; içinde bulunduğumuz yüzyılda ne kadar mutlu olunabilirse oradalar.

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Cengiz Semercioğlu:
Yılın en çok konuşulan evli çiftiydi. Fırtınalı bir denizde yol alan evliliklerini yılsonuna doğru sakin bir limana yanaştırmayı başardılar. Pazar günü Beren’in verdiği röportajda bu evliliğin daha sakin gideceğini de öğrenmiş olduk. Sonunda doğru yolu buldular.

Onur Baştürk:
Beren Saat’in paylaşımlarına bakarak psikolojik analizler savurmaktan yorulduk. Keza bu evliliğin ne zaman sonlanacağına dair tahminde bulunmaktan da! Sonuç herkesi şaşırttı: Eskisinden daha iyiler!

50Yılı güzel kapattı

Yılı güzel kapattı

Hande Yener’in “Rap müzik popu öldürdü” çıkışı müzik dünyasında tartışma yarattı. Yener’in yılın son günlerinde Demet Akalın’la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde ziyaret etmesi de çok konuşuldu.

Onur Baştürk:
Hande Yener gerçeği gördü ve “Kral çıplak” dedi. Fakat şunu kaçırdı; rap popu öldürdü ama popçular popu zaten çoktan komaya sokmuştu.

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Ömür Gedik:
Rap müzik çıkışta olsa da popun ölmediğini, ölmeyeceğini biliyoruz. Herkes de aynı cümleleri kurdu zaten, Hande’nin bu çıkışına cevap olarak. Hande Yener ve Demet Akalın’ın çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı Cumhurbaşkanı’nı ziyareti yılın son günlerine damga vurdu. Bu buluşmadan nasıl bir kampanya çıkacağını herkes merak ediyor, bekleyip göreceğiz.

Cengiz Semercioğlu:
Hande 20. yıl hazırlıklarına polemik yaratacak açıklamalarıyla başladı. Ama yılın son günlerinde Demet’le birlikte kalkıştıkları sosyal sorumluluk projesi daha önemliydi. Hangi projede yan yana gelecekler diye beklerken, Cumhurbaşkanı makamında iyi bir iş için ilk pozu verdiler. Yılı güzel kapattılar.

522019’da ayrılanlar

2019’da ayrılanlar

Chloe Loughnan-Serdar Ortaç

Ömür Gedik:
Önce aslı astarı olmayan dedikodularla boğuştular, sonra Amerika’daki kaza oldu. Dikiş tutmadı ilişki sonrasında.

Cengiz Semercioğlu:
Hem şaşırdım hem de Serdar’a üzüldüm. Sanki ayrılmak istemiyordu, sanki Chloe’yi hâlâ seviyordu...

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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti.

54Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin

Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin

Onur Baştürk:
En çok üzüldüğüm ve yakıştırdığım çift. Beraber pek seksilerdi, uyumlulardı.

Cengiz Semercioğlu:
Hâlâ “en çok yakışan çift” listelerinde 1 numara çıkıyorlar. Gerçekten yakışıyorlardı...

55Yağmur Tanrısevsin-Oğuzhan Koç

Yağmur Tanrısevsin-Oğuzhan Koç

Ömür Gedik:
Hiç ayrılmazlar dediğim birkaç çiftten biriydi onlar. İkisi de uyumlu, iyi huylu, sevecen ve hiç kavgalarına şahit olmadığımız insanlardı.

Cengiz Semercioğlu:
Ben bu çiftin naifliğini, birbirlerini tamamlamalarını seviyordum. Bu yüzden de üzüldüğüm ayrılıklardan oldu.

56Aslı Enver-Murat Boz

Aslı Enver-Murat Boz

Onur Baştürk:
En sıkıldığım çift. Karar verseler birartık; ayrıl barış ayrıl barış, yordular...

Cengiz Semercioğlu:
Barıştıktan sonra bu sefer kesin evlenirler diyorduk ki yine ayrıldılar.

57BURÇİN TERZİOĞLU-İLKER KALELİ

BURÇİN TERZİOĞLU-İLKER KALELİ

Cengiz Semericoğlu:
Ayrılmaz denilen, çok yakıştırılan bir çiftti onlar da... 2019 bu ilişkiye de iyi gelmediyse gerçekten kötü bir yıldı demek ki.

Onur Baştürk:
En yakıştırdığım çiftlerden biri daha. Bitmesi üzücüydü.

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Onur Baştürk - Ömür Gedik - Cengiz Semercioğlu

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