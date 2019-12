İşte 2019'un magazin olayları! Bu abla neden ortaya çıktı?

Ömür Gedik:

Can Yaman’ın başrol oyuncuları arasındaki kimyanın öneminden bahsederken, ki bu bir film veya dizinin tutması için gerçekten önemli, farklı bir kelime kullanması tartışmalara neden oldu. Ayrıca libido ya da kimya hangisi kullanılırsa kullanılsın sadece kadın oyunculardan değil erkeklerden de bahsetmek gerekir.



Cengiz Semercioğlu:

Can Yaman sadece libidoyla kalsa, mesleki bir tartışma olarak görülüp çabuk unutulacaktı olay. Ancak bu libido meselesini tetikleyen görüntüleri peş peşe ortaya çıkmaya başlayınca, Can için güzel başlayan rüya sıkıntılı sürdü. 2020’de çok daha başarılı bir Can Yaman göreceğimizden eminim.