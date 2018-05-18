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    İşte 20 yeni üniversite için açılacak yeni kadrolar ve aranan nitelikler

    İstanbul Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelerin bölünmesi ve 20 yeni üniversite kurulmasıyla ilgili kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. İşte il il yeni üniversiteler ve açılacak kadroların listesi...

    Hürriyet Haber
    18.05.2018 - 12:29 | Son Güncelleme:
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    İşte 20 yeni üniversite için açılacak yeni kadrolar ve aranan niteliklerNext

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kanunu onaylanmasıyla birlikte yeni kurulacak üniversiteler için açılacak kadrolar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Etiketler: yeni kadrolar , tam liste , Resmi Gazete , gündem
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