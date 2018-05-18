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İşte 20 yeni üniversite için açılacak yeni kadrolar ve aranan nitelikler
İstanbul Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelerin bölünmesi ve 20 yeni üniversite kurulmasıyla ilgili kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. İşte il il yeni üniversiteler ve açılacak kadroların listesi...
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