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İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet keşfedilmeyi bekliyor

Kocaeli’de şelaleleri, göletleri ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Serindere Kanyonu, keşfedilmeyi bekliyor.

İHA
14.07.2019 - 12:08 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet keşfedilmeyi bekliyorNext

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı bölgesinde bulunan Serindere Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor. Şelalesi, yürüyüş parkuru ile bölge halkı tarafından büyük ilgi gören kanyon, İzmit kent merkezine sadece 26 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Etiketler: Yuvacık Barajı , İstanbul , tatil , haberler

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