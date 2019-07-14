İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet keşfedilmeyi bekliyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı bölgesinde bulunan Serindere Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor. Şelalesi, yürüyüş parkuru ile bölge halkı tarafından büyük ilgi gören kanyon, İzmit kent merkezine sadece 26 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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