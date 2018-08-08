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    İstanbul'un saklı sarayı havadan görüntülendi

    Bitki örtüsüyle kaplanan İstanbul’un tarihi yarımada içindeki 1610 yaşındaki Boukoleon Sarayı, restorasyon projesinin tamamlanmasıyla Açık Hava Müzesi olarak vatandaşların ziyaretine açılacak. Bitki örtüsüyle kaplanan sarayın son durumu havadan görüntülendi.

    İHA
    08.08.2018 - 09:40 | Son Güncelleme:
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    İstanbulun saklı sarayı havadan görüntülendiNext

    Bitki örtüsüyle kaplanan İstanbul’un tarihi yarımada içindeki 1610 yaşındaki Boukoleon Sarayı, restorasyon projesinin tamamlanmasıyla Açık Hava Müzesi olarak vatandaşların ziyaretine açılacak. Bitki örtüsüyle kaplanan sarayın son durumu havadan görüntülendi.

    Etiketler: müze , son dakika
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