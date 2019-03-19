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İstanbul'un ilk fotoğrafları New York'ta sergileniyor...
Fransız fotoğrafçı Girault de Prangey'in çektiği ve "İstanbul'un ilk fotoğrafları" olarak nitelendirilen 176 yıllık kareler, New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor. Fotoğraflarda Beyazıt Kulesi'nden İstanbul'un kuş bakışı görüntüsü ve tarihi eserlerin yakın çekimleri bulunuyor
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