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    İstanbul'un ilk fotoğrafları New York'ta sergileniyor...

    Fransız fotoğrafçı Girault de Prangey'in çektiği ve "İstanbul'un ilk fotoğrafları" olarak nitelendirilen 176 yıllık kareler, New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor. Fotoğraflarda Beyazıt Kulesi'nden İstanbul'un kuş bakışı görüntüsü ve tarihi eserlerin yakın çekimleri bulunuyor

    AA
    19.03.2019 - 06:01 | Son Güncelleme:
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    İstanbulun ilk fotoğrafları New Yorkta sergileniyor...Next

    Beyazıt Kulesinden çekilen ve İstanbul'un o dönemki manzarasının görüldüğü fotoğraf öne çıkıyor.

    Nuruosmaniye Camii'nin merkezini oluşturduğu fotoğrafta, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camiilerinin ardından Boğaziçi ve Marmara denizi görülüyor.

    Etiketler: fotoğraf , New York Metropolitan Sanat Müzesi , son dakika , haberler

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