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    İstanbul'un ilçelerinde seçimi kim kazandı?

    2019 yerel seçimleri nefes kesti. Birçok şehirde ve ilçede müthiş bir seçim yarışı vardı. İstanbul'un ilçelerinde de seçim oldukça çekişmeli geçti. Anadolu Ajansı verilerine ve resmi olmayan sonuçlara göre 39 ilçesi bulunan İstanbul'da MHP 1, CHP 14, AK Parti ise 24 ilçeyi kazandı.

    Hürriyet Haber
    31.03.2019 - 23:59 | Son Güncelleme:
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    İstanbulun ilçelerinde seçimi kim kazandıNext

    İşte İstanbul'un ilçelerinde kazananlar...

    Etiketler: ilçe , yerel seçim , secim2019 , son dakika , haberler
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