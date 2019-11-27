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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İHA
26 Kasım 2019 - 23:57,

İstanbul'un göbeğinde insanlık dışı olay! Kediyi ağaçtan indirip...

İstanbul Maltepe'de kaydedilen bu görüntü herkesin yüreğini sızlattı. Bir şahsın cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyada yayınlanınca tepki yağdı.

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Maltepe sahilinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, yanında köpeklerle gezen bir şahıs ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek için elindeki kemerle kediye vurdu.

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O sırada kediye saldırmak isteyen köpekler de ağacın altında bekliyordu. Cani şahsın kemer darbelerine dayanamayan kedi ağaçtan atladığı gibi kendisini bekleyen köpeklerin saldırısına uğradı.

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Kedi, kendisine saldıran köpekler tarafından telef olurken başka bir şahıs da o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

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Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs ağaçtaki kediye kemerle vururken köpekler de ağacın altında bekliyor.

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Kedi ağaçtan atladığı gibi köpeklerin saldırısına uğruyor.

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Magandanın, kediyi köpeklere parçalattığı anlar kamerada

Maltepe’de bir maganda, ağaçta mahsur kalan kediyi yanındaki köpeklere parçalattı. Maganda, kediyi ağaçtan zorla indirerek telef olmasına sebep olurken başka bir şahıs da o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada yayılan görüntüler hayvanseverler tarafından büyük tepki çekti.

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Sıradaki Galeri
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İstanbul'un göbeğinde insanlık dışı olay! Kediyi ağaçtan indirip...

İstanbul Maltepe'de kaydedilen bu görüntü herkesin yüreğini sızlattı. Bir şahsın cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyada yayınlanınca tepki yağdı.

İHA /
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram /