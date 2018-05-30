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    Haberler >Gündem>İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı görkemli bir törenle kutlandı

    İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı görkemli bir törenle kutlandı

    İstanbul'un Fethi'nin 565'inci yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı.

    İSTANBUL (AA)
    30.05.2018 - 01:13 | Son Güncelleme:
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    İstanbulun Fethinin 565. yılı görkemli bir törenle kutlandıNext

    İstanbul'un Fethi'nin 565'inci yıldönümü kutlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda gerçekleşti. İftar programıyla başlayan gecede, Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Musikisi dinletisi sunuldu.

    Etiketler: İBB , gündem

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