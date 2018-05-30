İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı görkemli bir törenle kutlandı

İstanbul'un Fethi'nin 565'inci yıldönümü kutlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda gerçekleşti. İftar programıyla başlayan gecede, Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Musikisi dinletisi sunuldu.
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