İstanbul’un en iyi manzaraya sahip 5 mekânı

İstanbul, muhteşem manzaralara gebe bir konumda yer alıyor ve bu enfes manzaraları seyredebileceğiniz birçok mekân seçeneği barındırıyor. İster bir yıldönümü yemeği olsun; isterse evlenme teklifi... Ya da iş yemeği için uygun olabilecek bir yer. Az sonra okuyacağınız yazımızda yer alan bu adresler, sizin tüm bu arayışlarınıza cevap olacak. İşte İstanbul'un en iyi manzaraya sahip 5 muhteşem mekânı…
Salacak'ta denizin ortasında bulunan Kız Kulesi, uzaktan bile güzelliğiyle hepimizi etkilemeyi başarıyor. Bir de Kız Kulesi'nden etrafa baktığınızı düşünsenize! İşte Kız Kulesi'nin içinde bulunan Kız Kulesi Restaurant, tam da bu nedenle insanı büyülüyor. İstanbul'un her iki yakasını bir de buradan görmek için insana harika bir fırsat sunuyor...
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