İstanbul'u da tehdit eden ve Dünya'ya çakılmak üzere olan Tiangong-1'le ilgili önemli açıklama

Çin uzaya yolladığı dev istasyonun kontrolünü kaybetti, hızla Dünya'ya doğru geliyor! En geç yarına kadar çakılması bekleniyor. Ve evet... Şu an İstanbul da tehlike altında! Peki uzayda neler oluyor? Çinliler düşen uyduyla ilgili hangi açıklamayı yaptı?
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