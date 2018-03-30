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    Haberler >Teknoloji>İstanbul'u da tehdit eden ve Dünya'ya çakılmak üzere olan Tiangong-1'le ilgili önemli açıklama

    İstanbul'u da tehdit eden ve Dünya'ya çakılmak üzere olan Tiangong-1'le ilgili önemli açıklama

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    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:
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    İstanbulu da tehdit eden ve Dünyaya çakılmak üzere olan Tiangong-1le ilgili önemli açıklamaNext

    Çin uzaya yolladığı dev istasyonun kontrolünü kaybetti, hızla Dünya'ya doğru geliyor! En geç yarına kadar çakılması bekleniyor. Ve evet... Şu an İstanbul da tehlike altında! Peki uzayda neler oluyor? Çinliler düşen uyduyla ilgili hangi açıklamayı yaptı?

    Etiketler: uzay , uydu , nasa

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