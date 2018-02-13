İstanbul’daki en iyi Tayland restoranları

Çin ve Hint mutfağının bir karışımı olarak nitelendirilebilecek Tayland mutfağı lezzetleri, ülkemizde de çok seviliyor. Çünkü Tayland yemeklerinin en belirgin özellikleri olan acı, tatlı, ekşi ve baharatlı lezzetler aslında biz Türklerin de damak tadına son derece uygun. Hafif ve yağsız olması da elbette tercih edilme sebepleri arasında sayılıyor. Üstelik bu harika lezzetleri, İstanbul'da, tıpkı Tayland'daki lezzetiyle bulmanız mümkün. İşte size Tayland lezzetlerini en iyi şekilde sunacak 5 Tay restoranı...
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