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İstanbul'da şoke eden görüntüler! Bu hale getirmişler
İstanbul Paşaköy’de defineciler, ormanlık alanda dev çukurlar kazarak define aradılar. Alan adeta derin kuyuların olduğu köstebek yuvalarını andırdı. O çukurlardan birine köpek düşerken, vatandaşlar köpeği el birliğiyle kurtardı. Öte yandan dev kuyular havadan görüntülendi.
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