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    İstanbul'da şoke eden görüntüler! Bu hale getirmişler

    İstanbul Paşaköy’de defineciler, ormanlık alanda dev çukurlar kazarak define aradılar. Alan adeta derin kuyuların olduğu köstebek yuvalarını andırdı. O çukurlardan birine köpek düşerken, vatandaşlar köpeği el birliğiyle kurtardı. Öte yandan dev kuyular havadan görüntülendi.

    İHA
    24.10.2019 - 09:40 |Son Güncelleme:
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    İstanbulda şoke eden görüntüler Bu hale getirmişlerNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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