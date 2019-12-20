İstanbul'da şok operasyon! İğrenç tuzakları ortaya çıktı
İstanbul’da internet üzerinden araç anahtarlığı, tablo, kalem, kol saati, pet şişe, masa saati, düğme, sprey ve gözlük görünümlü gizli kamera ve takip cihazları satan 5 iş yeri ile depolarına operasyon düzenlendi. Gizli kameraların günübirlik evler ve masaj salonlarında şantaj amaçlı kullanıldığı öğrenildi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken 558 adet gizli kamera ve takip cihazı ele geçti.
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı masaj salonları ve günü birlik kiralık evlerde gizli kamera kullanıldığı yönünde duyumlar aldı.
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Bazı kişilerin de eşlerini, sevgililerini ve işleriyle ilgili kişileri takip etmek için bu cihazlardan temin ettikleri yönünde duyumların artması üzerine özel bir ekip kuruldu.
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Kurulan özel sanal devriye ekibi, internetten satış yapan şirketlerle alıcı rolünde bağlantı kurarak şirketlerin adreslerini tespit etti. Polisin, özel bir dedektiflik şirketi rolünde aradığı bir şirketteki yetkili kadın, adres vermedi ve kargoyla gönderebileceğini söyleyerek, “Gizli kameralar biraz sıkıntılı” diyerek telefonu kapatması dikkat çekti.
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Bağlantı kurulan bazı şirketlerdeki cihazlar alıcı rolündeki polisler tarafından incelendi.
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Cihazların yasa dışı yollardan yurtdışından getirildiği belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından Fatih, Bahçelievler ve Kartal’daki 5 işyeri ve deposuna baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 558 adet araç anahtarlığı, tablo, kalem, kol saati, masa saati, düğme, sprey ve gözlük görünümlü gizli kamera ve takip cihazları ele geçti.
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E.K, Ç.Z, M.Z, S.Y ve H.G gözaltına alındı. 5 kişi hakkındaki adli sürecin devam ettiği belirtildi.
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Gözaltına alınan kişiler, cihazları talep edene sattıklarını, ne amaçla kullandıklarını bilmediklerini söyledikleri öne sürüldü.
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Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, satıcılar ile alıcı rolünde konuşan kaçakçılık polisinin kendisini bir dedektiflik bürosundan arıyormuş gibi tanıtması ve satıcıdan ürünleri görmek için adres istemesinin üzerine satıcının telefonu polisin yüzüne kapatması görülüyor.
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Görüntülerin devamında ise operasyon yapan polis ekiplerinin bir depoya girdikleri ve deponun içerisinde masa üstü saat,kol saati, duvar saati, flash disk, duvar tablosu ve gözlük görünümlü gizli kameralar buldukları, kredi kart şeklinde ses kayıt cihazı buldukları ve araç gprs takip cihazı buldukları görülüyor.