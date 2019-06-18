İstanbul'da milyonluk yağma! Bir zamanların deviydi, talan ettiler...

Uzun yıllar Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları listesinde yer alan Rami’deki Uzel traktör fabrikası talan ediliyor. Maaş alamayan güvenlikçilerin çekilmesiyle sahipsiz kalan fabrikanın milyonlarca liralık üretim bantları ve traktörler parça parça çalınıp götürülüyor.
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