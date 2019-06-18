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İstanbul'da milyonluk yağma! Bir zamanların deviydi, talan ettiler...

Türkiye’nin en büyük traktör fabrikasıyken, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık soncunda kapısına kilit vurulan Uzel’in sonu yağma oldu.

Emre Eser - Hürriyet Gazetesi
18.06.2019 - 08:01 | Son Güncelleme:
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İstanbulda milyonluk yağma Bir zamanların deviydi, talan ettiler...Next

Uzun yıllar Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları listesinde yer alan Rami’deki Uzel traktör fabrikası talan ediliyor. Maaş alamayan güvenlikçilerin çekilmesiyle sahipsiz kalan fabrikanın milyonlarca liralık üretim bantları ve traktörler parça parça çalınıp götürülüyor.

Etiketler: fabrika , haberler

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