İstanbul'da kışa en çok yakışan 10 mekân

Havaların soğuduğu böyle günlerde içimizi ısıtan mekânlar hem bedene hem ruha ilaç gibi geliyor. Kitaplar, şömineler, rahat koltuklar kışı daha da güzelleştiren şeyler. İşte İstanbul'da bunları rahatlıkla bulabileceğiniz, kışa en çok yakışan birbirinden güzel mekânların listesi...
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