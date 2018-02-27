Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Gurme>İstanbul'da kışa en çok yakışan 10 mekân

İstanbul'da kışa en çok yakışan 10 mekân

Havalar soğuyunca sıcak ve kapalı mekanlara rağbet artıyor. İşte İstanbul'da soğuk havalarda vakit geçirebileceğiniz bazı mekânlar...

Fotoğraflar: Instagram
27.02.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:
1 / 11
İstanbulda kışa en çok yakışan 10 mekânNext

Havaların soğuduğu böyle günlerde içimizi ısıtan mekânlar hem bedene hem ruha ilaç gibi geliyor. Kitaplar, şömineler, rahat koltuklar kışı daha da güzelleştiren şeyler. İşte İstanbul'da bunları rahatlıkla bulabileceğiniz, kışa en çok yakışan birbirinden güzel mekânların listesi...

Etiketler: İstanbul'da kış mekanlar , İstanbul'da kışın gitmeniz gereken mekanlar , İstanbul'da kışlık mekanlar

En Yeni Kelebek Galeriler

Ünlülerin sosyal medyada duygusal paylaşımları

Ünlülerin sosyal medyada duygusal paylaşımları

Türkiye'nin Instagram kraliçesi: Her zaman harikalar diyarında

Türkiye'nin Instagram kraliçesi: Her zaman harikalar diyarında

Yeliz Şar'ın babası Yalçın Şar son yolculuğuna uğurlandı

Yeliz Şar'ın babası Yalçın Şar son yolculuğuna uğurlandı

Türk hamamından sevgiler

Türk hamamından sevgiler

İstanbul'da kışa en çok yakışan 10 mekân

İstanbul'da kışa en çok yakışan 10 mekân

Berk ile Merve boşanıyor mu?

Berk ile Merve boşanıyor mu?

Bildiğiniz fenomenler gibi değil

Bildiğiniz fenomenler gibi değil

Renklerin iyileştirici gücünden evimizde nasıl faydalanacağız?

Renklerin iyileştirici gücünden evimizde nasıl faydalanacağız?

Kahramanım kızım iyi ki annen oldum

Kahramanım kızım iyi ki annen oldum

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri