İstanbul'da 'iyilik' hareketi

“SOKAKTAN KADIN VE İHTİYAR BIRAKMAYACAĞIM" Denizci, "Bir gün sokaklarda evleri dolaşıyorum. Gün sonu eve döndüğümde 'Allah'ım şükürler olsun evimde tuvalet var' dedim. Ben tuvaleti olmayan bir ev hiçbir zaman düşünmemiştim" diye konuştu. Ali Denizci, “O gün gittiğim evlerin çoğunda tuvalet yoktu. Tam o esnada kızın biri yanıma gelip 'erkekler parka gidiyor ama biz camii kapandıktan sonra gidecek yer bulamıyoruz. Sabaha kadar bekliyoruz 'dedi. Bunun için Bir hedefin var sokaktan kadın ve ihtiyar bırakmayacağım. Devlet yapmıyor mu? tabii ki de yapıyor. Ama yeterli değil, klasik insan tabiri belediye yapsın, devlet yapsın, zenginler yapsın. Peki, ben ne yapabiliyorum. Devlet yapsın çok büyük kolaycılık. Geçen gün Fatih'te bir insan apartmanın girişinde donarak öldü. Bu benim ayıbım, senin ayıbın, bu şehirde yaşayan herkesin ayıbı" diye konuştu.