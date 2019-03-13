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    İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak?

    Dün İstanbul ve çevresinde başlayan yağışlı havanın ardından bugün hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Önceki gün kuvvetli yağış ve rüzgar meydana gelen İstanbul'da bugün hava durumu yine yağışı gösterecek. İşte, 13 Mart tarihine dair İstanbul hava durumu bilgileri

    Hürriyet Haber
    13.03.2019 - 10:28 | Son Güncelleme:
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    İstanbulda hava durumu bugün nasıl olacakNext

    İstanbul'da günün hava durumu bilgilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kurumun resmi internet sitesi üzerinden bazı tahminleri paylaştı. İşte, 13 Mart Çarşamba gününün hava durumu bilgileri;

    'Marmara Bölgesi’nde bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeydoğuya dönerek kuvvetinin artması; yarın (13.03.2019 Çarşamba) akşam saatlerine kadar İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne’nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.'

    Etiketler: hava nasıl olacak , yağmur var mı , son dakika , haberler

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