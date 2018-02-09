Bursa'nın en meşhur yemeklerinden biri olan Bursa kebabı ya da yaygın bilinen adıyla İskender kebap, damakları şenlendiren sosu ve üzerine gezdirilen cızır cızır tereyağı ile Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden. İşte Bursa'ya gitmeye gerek kalmadan İstanbul'da gerçek Bursa kebabı yiyebileceğiniz yerler...
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