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İstanbul'da gerçek Bursa kebabı yiyebileceğiniz yerler

Tereyağlı sosu, tam kıvamında eti ve yoğurtla uyumuyla herkesin beğenerek yediği Bursa kebabını İstanbul'da yiyebileceğiniz adresler...

Hürriyet Haber
09.02.2018 - 11:32 | Son Güncelleme:
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İstanbulda gerçek Bursa kebabı yiyebileceğiniz yerlerNext

Bursa'nın en meşhur yemeklerinden biri olan Bursa kebabı ya da yaygın bilinen adıyla İskender kebap, damakları şenlendiren sosu ve üzerine gezdirilen cızır cızır tereyağı ile Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden. İşte Bursa'ya gitmeye gerek kalmadan İstanbul'da gerçek Bursa kebabı yiyebileceğiniz yerler...

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