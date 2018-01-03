İstanbul’da en iyi pizzayı bulabileceğiniz 5 mekân
Pizza bizim milletçe damak tadımıza pek uygun bir lezzet olduğundan, bayılarak yediğimiz bir yiyecek. Bol hamurun üzerine yayılan her türlü malzemeyle zenginleşen bu lezzeti sevmemek elde değil. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, bu pizzacıların pizzalarını mutlaka denemelisiniz.
Eğer pizzayla Türk damak tadının buluştuğu en iyi noktayı yakalamak gibi bir niyetiniz varsa sizi Gran Pizzeria ile tanıştıralım. Klasik İtalyan pizzalarının dışında, lahmacun estetiğinde, daha küçük ve kavurmadan beğendiye birçok Türk lezzetini pizzaya taşıyan Grand Pizzeria’yı mutlaka deneyin.
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