İstanbul’da en iyi hot dog’u yiyebileceğiniz 4 mekan

Sosisli sandviç geçmişte bizim için okul kantini lezzeti olarak bilinirdi. Ta ki klasik Amerikan lezzeti hot dog’larla tanışıncaya kadar. Artık bizim de uzun zamandır iyi hot dog nasıl olmalı konusunda bir fikrimiz var. Bu dükkânlar sayesinde en iyilerini yiyebiliyoruz çünkü…
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