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İstanbul’da en iyi Adana dürüm yiyebileceğiniz 6 mekân

Adana’dan İstanbul’a gelmiş birçok kişi İstanbul’da güzel et işi ya da Adana dürüm yapan yer arar. Bir süre aradıktan ve denedikten sonra umutsuzluğa düşer. Eğer siz de bu umutsuzluğa düşen biriyseniz, size muhteşem önerilerimiz var. Evet, Adana dürüm Adana’da yenir ama İstanbul’da da bu işi gerçekten layıkıyla yapan yerler var. Yediniz mi bir daha yiyeceğiniz, lezzetiyle parmak ısırtan yerler bunlar. İşte İstanbul’da en iyi Adana dürümü yiyebileceğiniz mekânlar…

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 16:08 | Son Güncelleme:
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Umut Ocakbaşı RestaurantNext

Umut Ocakbaşı Restaurant

Umut Ocakbaşı Beyoğlu'nda 1976 yılından beri hizmet veriyor. Kebabın envai çeşidini bulabileceğiniz mekanın müdavimi oldukça fazla. Taptaze malzemelerle yapılan salataları, dürümleri sizleri bekliyor. Eğer mekana giderseniz Adana'dan özel olarak getirtilen şalgam suyunu içmeyi unutmayın!

Adres: Katip Çelebi Mh., 34433 Beyoğlu/İstanbul

Etiketler: ocakbaşı , ocakbaşı mekanları , adana kebap , istanbul

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