İstanbul’da en iyi Adana dürüm yiyebileceğiniz 6 mekân
Adana’dan İstanbul’a gelmiş birçok kişi İstanbul’da güzel et işi ya da Adana dürüm yapan yer arar. Bir süre aradıktan ve denedikten sonra umutsuzluğa düşer. Eğer siz de bu umutsuzluğa düşen biriyseniz, size muhteşem önerilerimiz var. Evet, Adana dürüm Adana’da yenir ama İstanbul’da da bu işi gerçekten layıkıyla yapan yerler var. Yediniz mi bir daha yiyeceğiniz, lezzetiyle parmak ısırtan yerler bunlar. İşte İstanbul’da en iyi Adana dürümü yiyebileceğiniz mekânlar…
Umut Ocakbaşı Beyoğlu'nda 1976 yılından beri hizmet veriyor. Kebabın envai çeşidini bulabileceğiniz mekanın müdavimi oldukça fazla. Taptaze malzemelerle yapılan salataları, dürümleri sizleri bekliyor. Eğer mekana giderseniz Adana'dan özel olarak getirtilen şalgam suyunu içmeyi unutmayın!
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.