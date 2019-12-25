İstanbul’da da hissedilen deprem nerede oldu? İşte son depremler

Son günlerin en şiddetli deprem haberlerinden biri Marmara Bölgesi'nden geldi.Marmara Denizinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara illerinde hissedilen deprem kısa süreli panik yarattı.