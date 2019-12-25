İstanbul’da da hissedilen deprem nerede oldu? İşte son depremler
Deprem haberleri Türkiye’nin ana gündem haberlerinden biri. Özellikle büyük deprem öngörülerinin bulunduğu İstanbul’da yaşayan vatandaşlar Marmara Denizi’nde yaşanan her depremde büyük bir panik yaşıyor. Marmara’da hissedilen son deprem 24 Aralık’ta yaşandı. Peki, İstanbul’da da hissedilen deprem nerede oldu? İşte son depremler
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Son günlerin en şiddetli deprem haberlerinden biri Marmara Bölgesi'nden geldi.Marmara Denizinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara illerinde hissedilen deprem kısa süreli panik yarattı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin 8,47 kilometre açıklarında, 3,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.