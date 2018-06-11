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    Haberler >Gündem>İstanbul'da büyük fabrika yangını

    İstanbul'da büyük fabrika yangını

    Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede bütün fabrika binasını saran yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük yangında dumanlar İstanbul'un çoğu yerinden görülebildi.

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 08:12 | Son Güncelleme:
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    İstanbulda büyük fabrika yangınıNext

    Etiketler: son dakika , haberler

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