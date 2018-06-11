İstanbul'da büyük fabrika yangını

Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede bütün fabrika binasını saran yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük yangında dumanlar İstanbul'un çoğu yerinden görülebildi.
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