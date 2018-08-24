Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da bir günde 237 bin tane sayıldı

    İstanbul'da bir günde 237 bin tane sayıldı

    AVRUPA ve Balkanlarda yazı geçirdikten sonra Afrika’ya dönüşe başlayan leyleklerin sonbahar göçünde toplandıkları en dar alan olan İstanbul Güzelce- Tepekent arasında, bir günde 237 bin leylek sayıldı. 12 yıldır sayım yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve bölgede ’Leylek Baba’ olarak tanınan avukat Fikret Can (73), her mevsim 1 milyona yakın leyleğin geçtiği bu bölgenin dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi.

    Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    24.08.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:
    1 / 24
    İstanbulda bir günde 237 bin tane sayıldıNext

    İstanbul’da bugünlerde onbinlerce leyleğin Avrupa’dan Afrika’ya göç yolculuğunun heyecanı yaşanıyor. Mart ayında Afrika’dan yola çıkarak Hatay üzerinden İstanbul’a ve oradan da Avrupa ülkelerine dağılan leylekler, 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika’ya dönüşe geçti.

    Etiketler: göç , son dakika

    En Yeni Foto Galeriler

    İstanbul'da bir günde 237 bin tane sayıldı

    İstanbul'da bir günde 237 bin tane sayıldı

    Kimse gerçek olduğuna inanmadı! Mülteci kampından çıktı ve şimdi dünya onu konuşuyor

    Kimse gerçek olduğuna inanmadı! Mülteci kampından çıktı ve şimdi dünya onu konuşuyor

    Beşiktaş'ta büyük sürpriz! O da gidiyor...

    Beşiktaş'ta büyük sürpriz! O da gidiyor...

    En çok Merkel beğenildi

    En çok Merkel beğenildi

    Nuri Şahin de mi geliyor! Flaş gelişme...

    Nuri Şahin de mi geliyor! Flaş gelişme...

    Kapıkule'de gurbetçilerin 9 kilometrelik kuyruk çilesi

    Kapıkule'de gurbetçilerin 9 kilometrelik kuyruk çilesi

    Kenan Sofuoğlu, tahta arabayla böyle kaza yapmış

    Kenan Sofuoğlu, tahta arabayla böyle kaza yapmış

    Hala geliyorlar! Yer yok ama kuyruk çok...

    Hala geliyorlar! Yer yok ama kuyruk çok...

    Zengin mi dediniz?

    Zengin mi dediniz?

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri