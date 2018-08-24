İstanbul'da bir günde 237 bin tane sayıldı

AVRUPA ve Balkanlarda yazı geçirdikten sonra Afrika’ya dönüşe başlayan leyleklerin sonbahar göçünde toplandıkları en dar alan olan İstanbul Güzelce- Tepekent arasında, bir günde 237 bin leylek sayıldı. 12 yıldır sayım yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve bölgede ’Leylek Baba’ olarak tanınan avukat Fikret Can (73), her mevsim 1 milyona yakın leyleğin geçtiği bu bölgenin dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi.
İstanbul’da bugünlerde onbinlerce leyleğin Avrupa’dan Afrika’ya göç yolculuğunun heyecanı yaşanıyor. Mart ayında Afrika’dan yola çıkarak Hatay üzerinden İstanbul’a ve oradan da Avrupa ülkelerine dağılan leylekler, 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika’ya dönüşe geçti.
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