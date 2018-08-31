İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Resepsiyona, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
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