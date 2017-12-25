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Nereli olduklarını biliyor musunuz

Türkiye’de tanıştıktan sonra, sorulan en klasik soru, “Nerelisiniz?” olur. Biz de bundan yola çıkarak, sosyetenin nereli olduğunu merak ettik.

Serkan BAL
25.12.2017 - 16:03 | Son Güncelleme:
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Nereli olduklarını biliyor musunuzNext

“İstanbulluyum” diyenlerin birçoğu Anadolu’nun bağrından kopup gelmiş isimler. Biz araştırmamızı yaparken, kendileri İstanbul doğumlu olsa da, köklerinin memleketini baz aldık. Çiftlerde ise, erkeğin ailesini geçerli kabul ettik. Sonuçta gördük ki, İstanbul sosyetesinin çok küçük bir kısmı gerçekten İstanbulluymuş.

Etiketler: sosyete , nereli , istanbul

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