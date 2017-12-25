Nereli olduklarını biliyor musunuz

“İstanbulluyum” diyenlerin birçoğu Anadolu’nun bağrından kopup gelmiş isimler. Biz araştırmamızı yaparken, kendileri İstanbul doğumlu olsa da, köklerinin memleketini baz aldık. Çiftlerde ise, erkeğin ailesini geçerli kabul ettik. Sonuçta gördük ki, İstanbul sosyetesinin çok küçük bir kısmı gerçekten İstanbulluymuş.
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