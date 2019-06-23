İstanbul ilçelerinde seçim sonuçları ve oy oranları

39 ilçesi bulunan İstanbul bir seçimi daha geride bıraktı. 23 Haziran 2019 seçimlerinde 10 milyon 570 bin seçmenden 8 milyon 868 bin'i oyunu kullandı. İşte İstanbul'un ilçelerine göre seçim sonuçları ve oy oranları...
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