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    İstanbul ilçelerinde seçim sonuçları ve oy oranları

    23 Haziran İstanbul seçimleri geride kaldı. İşte İstanbul'un ilçelerindeki seçim sonuçları ve oy oranları...

    Hürriyet Haber
    23.06.2019 - 20:12 | Son Güncelleme:
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    İstanbul ilçelerinde seçim sonuçları ve oy oranlarıNext

    39 ilçesi bulunan İstanbul bir seçimi daha geride bıraktı. 23 Haziran 2019 seçimlerinde 10 milyon 570 bin seçmenden 8 milyon 868 bin'i oyunu kullandı. İşte İstanbul'un ilçelerine göre seçim sonuçları ve oy oranları...

    Etiketler: son dakika haberler
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