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İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından yolcular ilk uçuş için alana gelmeye başladı. İlk uçuş Ankara'ya gerçekleştirilecek.

İHA
06.04.2019 - 11:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanıNext

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası tarifeli uçuşların başlamasına saatler kala yolcular, terminale gelmeye başladı. Taşınma sonrası pistten havalanacak ilk tarifeli uçak ise Türk Hava Yolları’nın Ankara uçağı olacak.

Etiketler: yolcu , haberler

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