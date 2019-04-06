İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası tarifeli uçuşların başlamasına saatler kala yolcular, terminale gelmeye başladı. Taşınma sonrası pistten havalanacak ilk tarifeli uçak ise Türk Hava Yolları’nın Ankara uçağı olacak.
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