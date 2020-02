İstanbul Havalimanı'na Arap turist yoğunluğu

"Dünyaca ünlü markalar yer almak için sıra bekliyor"



Açıldığı günden beri İstanbul Havalimanı’na ünlü markaların ilgisinin olduğunu söyleyen Şenher, "İlk günden beri yabancı mağazaların ilgisi çok iyiydi. Şu an bazı markalar bekleyip açılışı görelim dediler. O nedenle birçoğu da dünya çapında ünlü firmalar ciddi anlamda girmek için yer bekliyorlar. Bu bizi gururlandırıyor. Pasaport sonrası dünyanın en büyük Duty Free alanı İstanbul Havalimanı’nda mağazalarımızdır. Yaklaşık 56 bin metrekare perakende alanı var. Şu anda bunların bir kısmı açıldı. Önümüzdeki dönemde bir kısmı daha açılacak. Fakat şu an yüzde 97’si açık vaziyette devam ediyor. Pasaport sonrası Duty Free alanı dünyanın en büyük Duty Free alanı. Şu an bizim toplam alanlarımızın hepsi kiralandı. 27 tane firma sırada bekliyor. Bu firmalar dünya çapında çok bilinen çok ünlü firmalar mağaza alabilmek için sıra bekliyor. Bunların bir kısmı yerli firma, yeni yerler almak için. İçeride olup da ikinci veya üçüncü mağazalarını isteyen firmalarımız da var. Dünya çapında uluslararası pazarda yerini almış, çok ünlü alışveriş sokaklarında büyük mağazaları olan yüz yılın üzerinde firmalar var. Burada sıra bekliyorlar yer alabilmek için. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Yerimiz olmadığı için veremiyoruz” ifadelerini kullandı.