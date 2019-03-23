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İstanbul Film Festivali’nin En İyi 10 Filmi

Evet, İstanbul kültür-sanat hayatının en gözde etkinliklerinden ‘Film Festivali’, yine kapımızı çalıyor. 5 Nisan’da başlayıp 16 Nisan’a kadar sürecek etkinliğin biletleri bugün satışa çıkıyor. Bu vesileyle sizlere rehber olması bakımından festival programında yer alan ‘En İyi 10 Film’i eleştirmenlere sorduk.

Hürriyet Haber
23.03.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul Film Festivali’nin En İyi 10 FilmiNext

Soruşturmada ilk sırayı Robert Pattinson ve Juliette Binoche’un başrollerini paylaştığı ‘High Life’ adlı bilimkurgu aldı... İyi seyirler dileklerimizle...
Bu gemi nereye, nereye gider?
HIGH LIFE (Puanı 57)
Bir baba ve henüz bebek olan kızı, uzayın boşluğunda yol almakta olan gemide hayatta kalma mücadelesi verir... Claire Denis’nin bu ilk bilimkurgusu, 10 kişilik jürimizin dokuz üyesinin listesinde yer aldı. Filmin başrollerini Robert Pattinson, Julliette Binoche, Andre Benjamin ve Mia Goth gibi isimler paylaşıyor.

Etiketler: sinema , UĞUR VARDAN

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