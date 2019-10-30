İstanbul Boğazı'nda sis

DİYARBAKIR Barosu avukatlarından Armanç Arkaş'ın (28) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdurrahman Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Abdurrahman Doğan, ifadesinde maktulun tabancayı kavrayarak almaya çalıştığı sırada silahın ateş aldığını belirtirken, güvenlik kamera kayıtlarından boğuşma olmadığını iddianameye yazan savcı, silahta da avukat Arkaş'ın parmak izi bulunmadığı için sanığın silahı temizlediğine dikkat çekti.
Ünlüler önceki gece özel bir etkinlikte bir araya geldi. Bütün konuklar başlangıçta kırmızı halıda en bakımlı ve en kontrollü halleriyle objektiflere gülümsedi. Gecenin sonunda ise görüntü bambaşkaydı.
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