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    İstanbul Ankara ve tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

    Cuma namazı saati, ocak ayının son Cuma günü ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İllerinde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak eden birçok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazı bu hafta hangi ilde saat kaçta kılınacak? İşte, namaz saatleri ve detaylı bilgiler

    Hürriyet Haber
    25.01.2019 - 10:27 | Son Güncelleme:
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    İstanbul Ankara ve tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacakNext



    Cuma namazı saatleri, birçok ilde vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin Cuma namazı saatleri:

    CUMA NAMAZI HANGİ İLDE SAAT KAÇTA KILINACAK?

    25 Ocak günü Ankara'da Cuma namazı saat 13.06'da,İstanbul'da saat 13.21'de,İzmir'de 13.29'da,Adana'da 12.56'da,Bursa'da 13.21'de,Antalya'da 13.14'de kılınacak

    Diğer illerde cuma namazı saatleri ise şöyle:

    Etiketler: cuma namazı saat kaçta , son dakika , haberler

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