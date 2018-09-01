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    Haberler >Dünya>İspanya'da idam edilen 100 kişinin gömüldüğü toplu mezar bulundu

    İspanya'da idam edilen 100 kişinin gömüldüğü toplu mezar bulundu

    İspanya'da adli antropologlar, ülkenin doğusundaki Valensiya kentinde yaptıkları çalışmada eski diktatör Franco rejimi döneminde idam edildiği öngörülen 100 kişinin gömülü olduğu bir toplu mezar buldu.

    Hürriyet Haber
    01.09.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:
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    İspanyada idam edilen 100 kişinin gömüldüğü toplu mezar bulunduNext

    Adli tıp uzmanlarının günler süren çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan ve 50'şer kişiden oluşan iki farklı gruptaki kişilerin 1939'un nisan ayında infaz edildikten sonra hızlıca gömüldükleri sanılıyor.

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