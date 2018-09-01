Haberler >Dünya>İspanya'da idam edilen 100 kişinin gömüldüğü toplu mezar bulundu
İspanya'da idam edilen 100 kişinin gömüldüğü toplu mezar bulundu
İspanya'da adli antropologlar, ülkenin doğusundaki Valensiya kentinde yaptıkları çalışmada eski diktatör Franco rejimi döneminde idam edildiği öngörülen 100 kişinin gömülü olduğu bir toplu mezar buldu.
Adli tıp uzmanlarının günler süren çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan ve 50'şer kişiden oluşan iki farklı gruptaki kişilerin 1939'un nisan ayında infaz edildikten sonra hızlıca gömüldükleri sanılıyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.