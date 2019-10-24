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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraflar: AP/AFP/Reuters
24 Ekim 2019 - 15:16,

Tüm dünya bu ana kilitlendi! 44 yıl sonra mezarından çıkarıldı

İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun mezar yeri değiştiriliyor.

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İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının Madrid'in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio mezarlığına taşınmasına başlandı.

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Diktatör Franco'nun tabutunun, Şehitler Vadisi'nden 50 kilometre uzaktaki El Pardo'ya yaklaşık 10 dakika süren helikopter uçuşuyla taşınması öngörüldü.

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Taşınma öncesi, Franco'nun yakınları Şehitler Vadisi'ne geldi.

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Mezarlığın bulunduğu cadde üzerinde toplanan diktatör Franco yanlıları slogan attı.

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Şehitler Vadisi'ndeki bazilikadan kemikleri çıkartılarak aile mezarlığına taşınacak diktatör Francisco Franco'nun kalıntıları, ailesi tarafından teslim alındı.

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Franco'nun torunlarından oluşan 22 kişi tabutu omuzlarında taşıdı.

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Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işlemine aile üyeleri dışında sadece bir adli tıp uzmanı, bir noter ve Adalet Bakanı Dolores Delgado katıldı.

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Yeni mezarlık alanına çelenkler getirildi.

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Basın mensupları sabah erken saatlerde mezarlık önüne geldi.

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Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Şehitler Vadisi'ndeki bazilikanın içinde yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki mermer levhanın iki metre kadar altında olan diktatör Franco'nun çinko mühürlü tabutunun çıkarılması ve taşınması işleminin İspanyol devletine maliyetinin 63 bin avro olacağı açıklandı.

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Basın veya halkın, anıt mezara ya da El Pardo'daki aile mezarlığına yaklaşmasına izin verilmeyecek.

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Öte yandan, diktatör Franco'nun tabutunun taşınmasının ardından Şehitler Vadisi'ndeki bazilikada açılan boşluğun, mermer ile tekrar kapatılacağı ve gelecek hafta bazilikanın yeniden halkın ziyaretine açılacağı ifade edildi.

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İspanya'da Haziran 2018'de iktidara gelen sosyalist azınlık hükümeti, 2007 yılında çıkartılan Tarihi Bellek Yasası'nın uygulanması gerekçesiyle 24 Ağustos 2018'de diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı.

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İspanyol Meclisinde de onaylanan kararname sonrası, hükümet yetkilileri önce aralık sonuna, daha sonra da ocak sonuna diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına ilişkin açıklamalar yapmış ancak sonuçlandıramamıştı.

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Franco'nun torunlarının yaptığı itirazlar sonucu hükümetin kararı yargıya taşınırken Yüksek Mahkeme, hükümeti haklı bulup diktatörün mezar yerinin değiştirilmesi için onay vermişti.

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Hükümet, 11 Ekim'deki Bakanlar Kurulu toplantısında diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işleminin en geç 25 Ekim'e kadar yapılması kararını almıştı.

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İspanya'da iç savaş ve sonrasında 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 58 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikaya defnedilmişti.

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