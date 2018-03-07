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İşkembe çorbasının hakkını veren restoranlar

Türk mutfağının nefis lezzetlerinden biri olan işkembe çorbası günün her saatinde içilebilmesi ile ayrı bir öneme sahip. Mide rahatlatıcı etkisi bulunan işkembe çorbasını içebileceğiniz en iyi adresleri sizler için derledik.

Hürriyet Haber
07.03.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:
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İşkembe çorbasının hakkını veren restoranlarNext

Kışın içimizi ısıtan, şifa kaynağı olan işkembe vazgeçilmez çorbalarımızdan biri. Bol sarımsak ve sirkenin uyumuyla ortaya çıkan bu harika çorbayı yerinde içmek lezzetini fazlasıyla almanızı sağlayabilir. İşkembe çorbasının hakkını veren bu restoranları mutlaka not edin…

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