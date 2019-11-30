Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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'Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan aylar sonra ortaya çıktı:Ben rahatsız olursam, rahatsız ederim!
Işın Karaca’yla evliliği sona eren Tuğrul Odabaş’ın ünlü şarkıcının kızı Mia’nın fotoğrafını “Seni seviyorum kızım” notuyla paylaşması, minik kızın babası Sedat Doğan’ı çıldırttı. Doğan, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla Odabaş’a seslendi.
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PAYLAŞIMI KIZDIRDI
Işın Karaca’yla 3 yıllık evliliği kısa süre önce noktalanan Tuğrul Odabaş, ünlü şarkıcının küçük kızı Mia’yı kendi kızı gibi benimsediğini söylemişti.
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Odabaş önceki gün Mia’yla çektirdiği bir fotoğrafı “Seni seviyorum kızım” notuyla Instagram hesabında yayınladı. Bu paylaşım, Mia’nın gerçek babası Sedat Doğan’ı çılgına çevirdi.
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IŞIKLARINI KAPATIRIM
Uzun süredir yurtdışında yaşayan Sedat Doğan, sosyal medyada bir video yayınlayarak Türkiye’ye dönüş yolunda olduğunu duyurdu ve Tuğrul Odabaş’a seslendi...
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“Ben rahatsız olursam rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul efendi olacaksın, adam olacaksın, dans etmeyeceksin. Ben dansı çok iyi bilirim, sana gerekirse samba da öğretirim. Benim kızımın fotoğraflarını alıp Instagram’da, orada burada kullanıp, Türk halkının duygularıyla oynayıp, bir baba figürü yaratıp sahnelerde şov yapamazsın. Arada okyanuslar da olsa ben senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Adam ol, sessiz ol, efendi ol.”
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Soyadı davası açacak
Menajeri Recep İlgin, Sedat Doğan’ın dava açacağını söyledi.
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“Aslında Sedat böyle bir video paylaşmayacaktı ama Tuğrul Bey’in Mia’yı kullanarak ajitasyon yapması, sahte baba şefkati göstermesi kızdırdı onu. Bir de Işın Hanım, sanki Sedat büyük kötülükler işlemiş gibi Mia’nın soyadını değiştirdi. Sedat kızına yeniden soyadını vermek için mücadele edecek. İki avukatla yola çıktı, dava açacak.”
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'Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan aylar sonra ortaya çıktı