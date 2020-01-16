Işın Karaca: Tuğrul'un SGK'sını ve tüm faturalarını ödüyorum

- 12 maddelik bir boşanma protokolü yaptık. Benim huyum bu, gitmem gereken bir yerden hemen giderim.



- Boşanma protokolü geldi, pazar akşamı. Tuğrul'a 'Pazartesi imzala' dedim, 'Noterde buluşalım benim de isteklerim var' dedi. Noterde buluştuk, imzaladım ve çıktım. Zaten orada her şey bitti. Son kalanlar da... 'Bana güvenmiyor musun' dedim. 'hayır' dedi. İplerim koptu.