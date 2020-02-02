Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu ile ilk kez el ele

Karaca, müzisyen sevgilisiyle nasıl tanıştığı sorulunca “Bizi müzik bir araya getirdi. Keyfimiz yerinde, ilişkimiz güzel gidiyor. Mutluyuz” dedi.“Evlilik olur mu?” sorusuna da “İkimizin de öyle bir düşüncesi yok” yanıtını verdi.