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Haber Giriş: 02 Şubat 2020 - 07:00, /

Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu ile ilk kez el ele

Işın Karaca, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile ilk kez el ele görüntülendi. “İlişkimiz güzel gidiyor, mutluyuz” diyen çift, evlilik sorularına ise olumsuz yanıt verdi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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ESKİ eşi Tuğrul Odabaş’ın Nişantaşı’nda bir kadınla görüntülenmesinin ardından Işın Karaca da yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile el ele ortaya çıktı.

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Önceki gün Acıbadem Akasya AVM’de objektife yansıyan çift, muhabirleri fark edince şaşırdı.

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Karaca, müzisyen sevgilisiyle nasıl tanıştığı sorulunca “Bizi müzik bir araya getirdi. Keyfimiz yerinde, ilişkimiz güzel gidiyor. Mutluyuz” dedi.“Evlilik olur mu?” sorusuna da “İkimizin de öyle bir düşüncesi yok” yanıtını verdi.

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Birlikte ‘best of’ albümü hazırlayacaklarını açıklayan Can Yapıcıoğlu ise ilişkisiyle ilgili “Güzel gidiyor, çok mutluyuz” demekle yetindi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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