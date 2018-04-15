İşgalcilere destek için 10 bin kişi geldi

Fransız basınına göre, ülkede çok sayıda kentte çeşitli iş sektörleri, öğrenciler ve çevrecilerin katıldığı gösteriler düzenlendi. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Nantes kentinde, hükümetin pazartesi sabahı tahliyesine başladığı Notre-Dame-Des-Landes havaalanı arazisi işgalcilerine destek vermek amacıyla yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi.
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