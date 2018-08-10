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İş dünyasının önemli isimleri kritik zirveyi yakından takip etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli'ni Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği toplantıda açıkladı. 'Yeni Ekonomi Modeli'nin açıklandığı toplantıya İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere birçok oda ve birlik başkanı, banka genel müdürleri, sektör temsilcileri ve aralarında önde gelen holdinglerin yönetim kurulu başkanları da katılım sağladı.

FOTOĞRAFLAR: DHA / Hürriyet.com.tr
10.08.2018 - 17:16 | Son Güncelleme:
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İş dünyasının önemli isimleri kritik zirveyi yakından takip ettiNext

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Yaklaşımı toplantısına aralarında TÜSİAD, MÜSİAD, TİM Başkanlarının yanı sıra Türkiye ekonomisinin en büyük şirketlerinin yöneticileri katıldı. İşte merakla beklenen toplantıdan kareler...

Etiketler: toplantı , iş adamları , haberler

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