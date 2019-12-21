İş arayanlar dikkat! İşte yok olacak ve popülerleşecek meslekler

Bu yönde sinyaller bugünden verilmiş durumda. Örneğin; hukuk firmaları, belgelerin kopyalarını taramak için giriş düzeyindeki avukatlar yerine, bu zorlu işi daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde doğal dil işlemeyi kullanan yazılımlarla yapıyorlar, derin öğrenme görüntü tanıma araçları, dijital taramalarda deneyimli radyologlar kadar, hatta onlardan daha iyi bir şekilde tümörleri işaretleyebiliyor ve sınıflandırıyor ya da algoritmik olarak optimize eden web siteleri, yatırım portföylerini finansal danışmanların işini görmeye başladı bile.