İş arasında tatil

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve modellik kariyerinde giderek yükselen Demi Rose, bir çekim için Meksika'da bulunuyor. Genç model, önceki gün de Tulum kentinde objektiflere takıldı. Fotoğrafçı Danny DeSantos ile birlikte plajın keyfini çıkaran Demi Rose, günün sonunda kaldığı otelin yolunu tuttu.
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