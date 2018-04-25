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İş arasında tatil

Instagram sayesinde şöhret olan genç model, çekim arasında böyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
25.04.2018 - 13:48 | Son Güncelleme:
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İş arasında tatilNext

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve modellik kariyerinde giderek yükselen Demi Rose, bir çekim için Meksika'da bulunuyor. Genç model, önceki gün de Tulum kentinde objektiflere takıldı. Fotoğrafçı Danny DeSantos ile birlikte plajın keyfini çıkaran Demi Rose, günün sonunda kaldığı otelin yolunu tuttu.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: demi rose , instagram , sosyal medya , meksika

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