Ara
MENÃœ
Haberler >Kelebek >Magazin>Irina'nÄ±n dudak uçuklatan sÄ±rrÄ±

Irina'nÄ±n dudak uçuklatan sÄ±rrÄ±

Her koÅŸulda dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri unvanÄ±nÄ± kimselere kaptÄ±rmayan Rus model Irina Shayk'Ä±n Ã¶yle bir sÄ±rrÄ± varmÄ±ÅŸ ki! BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla siz de bunu duyduÄŸunuzda Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z.

HÃ¼rriyet Haber
27.04.2018 - 11:25 | Son GÃ¼ncelleme:
1 / 21
IrinanÄ±n dudak uÃ§uklatan sÄ±rrÄ±Next

32 yaÅŸÄ±ndaki Irina Shayk, geÃ§en yÄ±l Cannes Film Festivali'nde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda milyonlarca Ã§ift gÃ¶z, hayretler iÃ§inde ona yÃ¶neldi. Bunun ilk sebebi ne Shayk'Ä±n gÃ¼zelliÄŸiydi ne de Ã¼zerindeki kÄ±yafet. Bu kadar hayret uyandÄ±rmasÄ±nÄ±n nedeni Shayk'Ä±n daha iki ay Ã¶nce anne olmasÄ± ve bu kadar kÄ±sa zamanda eski formuna dÃ¶nmesiydi.

FotoÄŸraflar: Pacific Coast, Backgrid UK, Backgrid USAÂ Â

Etiketler: irina shayk , bradley cooper , cannes , lea de seine

En Yeni Kelebek Galeriler

Irina'nÄ±n dudak uçuklatan sÄ±rrÄ±

Irina'nÄ±n dudak uçuklatan sÄ±rrÄ±

71 yaÅŸ pozu

71 yaÅŸ pozu

Yeni bir aÅŸk mÄ±?

Yeni bir aÅŸk mÄ±?

'Bizi annelerimiz tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±' Ä°ÅŸte Canan Karatay'Ä±n eÅŸi...

'Bizi annelerimiz tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±' Ä°ÅŸte Canan Karatay'Ä±n eÅŸi...

Bir dönem her gün ekranlardaydÄ±! YÄ±llar sonra ortaya çÄ±ktÄ±

Bir dönem her gün ekranlardaydÄ±! YÄ±llar sonra ortaya çÄ±ktÄ±

EÅŸine destek verdi

EÅŸine destek verdi

Ben de evlilik bekliyorum

Ben de evlilik bekliyorum

Rüzgar'a arkadaÅŸlarÄ±ndan destek

Rüzgar'a arkadaÅŸlarÄ±ndan destek

Bu da dünyanÄ±n en güzel kadÄ±nÄ±

Bu da dünyanÄ±n en güzel kadÄ±nÄ±

HÃ¼rriyete Reklam Ver
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Emlak
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri