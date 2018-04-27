Her koÅŸulda dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri unvanÄ±nÄ± kimselere kaptÄ±rmayan Rus model Irina Shayk'Ä±n Ã¶yle bir sÄ±rrÄ± varmÄ±ÅŸ ki! BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla siz de bunu duyduÄŸunuzda Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z.
32 yaÅŸÄ±ndaki Irina Shayk, geÃ§en yÄ±l Cannes Film Festivali'nde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda milyonlarca Ã§ift gÃ¶z, hayretler iÃ§inde ona yÃ¶neldi. Bunun ilk sebebi ne Shayk'Ä±n gÃ¼zelliÄŸiydi ne de Ã¼zerindeki kÄ±yafet. Bu kadar hayret uyandÄ±rmasÄ±nÄ±n nedeni Shayk'Ä±n daha iki ay Ã¶nce anne olmasÄ± ve bu kadar kÄ±sa zamanda eski formuna dÃ¶nmesiydi.
FotoÄŸraflar: Pacific Coast, Backgrid UK, Backgrid USAÂ Â
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.