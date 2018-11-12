'İrem'e aşık değildim'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına adı İrem Derici ile anılan Genco Ecer konuk oldu.Reklam ilişkisi sözlerine açıklık getiren Ecer, ‘Bir şeyler hissedildi başladık, biraz denedik olmadı ayrıldık’ dedi.
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