Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 14:45,
İrem Derici canlı yayında özür diledi
İrem Derici, Kartepe'de düzenlenen bir festivalde sahneye çıkmış, konser sırasında söylediği sinkaflı sözler büyük tepki çekmişti.
Instagram sayfasında paylaştığı videoda o sözleri konsere gelmeyen vokalisti Melek için söylediğini açıklayan İrem Derici, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Derici, canlı yayında özür diledi.
"AKLIMA MELEK GELDİ"
- Uçak kalkmadı veya o uçağı kaçırdı gibi bir durum değil. Akşam eğlenilmiş sabah da kalkamamış.Biz de hasta hasta son dakika Ezgi diye bir arkadaşımız var onu getirdik. Ben konserin başından sonuna kadar o sinir harbiyleydim. Sürekli kafamda kız dönüyor. Çünkü bu bir yarı yolda bırakma. O sinirle şarkıda da 'melekler nur saçmış aşkım yüzüne' diyor ya, orada Melek geldi aklıma.
"DEĞİŞEMİYORUM"
- 8 yıldır maalesef ki bazı huylarımı değiştiremedim. Bu argo, küfür... emin olun ki herkesten çok ben istiyorum bunlardan kurtulabilmeyi. 1 aya sonra 33 yaşına geliyorum ve hala çocuk gibi ağzımdan çıkabiliyor bazı şeyler. Ne gerek var?
"DİNSEL BOYUTA KAYDIRILMASI BENİ MAHVETTİ"
- Bugüne kadar kendimi çıkıp da bazı konularda aklamaya da çalışmadım. Hiç cevap bile vermedim çoğu zaman. Burada çok hassas bir durum var. bir şahıs olan Melek'ten bahsederken, işin dinsel boyuta kaydırılması beni mahvetti. Ben kafayı yemiş olabilirim ama arkadaşlar Müslüman bir ülkede böyle bir şey diyecek kadar bence hiç kimse kafayı yemedi. Benim ne alıp veremediğim olabilir?
"GÖZYAŞI DÖKÜYORUM"
- Konuyu bu kadar hassas bir yere alıp da bu şekilde linç etmeye çalışmaları... dün akşamdan beri hem sinirden, hem üzüntüden gözyaşı döküyorum. Bir sürü insana da öyle bir gösteriyorlar ki mevzuyu olmaz böyle bir şey yani...
- Bu kadar hassas bir konuda, dinle alakalı yerler itildiği için mevzu; bunu bu şekilde anlayıp kırılan, değerlerinin incindiğini hisseden kim varsa en büyük özrü diliyorum. ama emin olun bu konunun hiçbir şekilde İslam ile alakası yok, olamaz da... Ben öyle bir insan değilim."
"BABAMLA UZAĞIZ"
- Babamla 1 senedir uzağız. Kavgalı gürültülü değiliz ama uzağız. Çok kapandım ben. Ne sokaklarda görebiliyorsunuz beni, ne de bir yerlerde. Sürekli evdeyim. İş güç konser ya da stüdyo çalışmalarımın olduğu günlerde. Buluşmak, konuşmak zor geliyor insanlarla... Onunla da öyle uzun süredir hiç oturup konuşmuyoruz. Bu küfürlü konuşmaktan kurtulayım 10 kurban keseceğim.
10