İrem Derici canlı yayında özür diledi

"DİNSEL BOYUTA KAYDIRILMASI BENİ MAHVETTİ" - Bugüne kadar kendimi çıkıp da bazı konularda aklamaya da çalışmadım. Hiç cevap bile vermedim çoğu zaman. Burada çok hassas bir durum var. bir şahıs olan Melek'ten bahsederken, işin dinsel boyuta kaydırılması beni mahvetti. Ben kafayı yemiş olabilirim ama arkadaşlar Müslüman bir ülkede böyle bir şey diyecek kadar bence hiç kimse kafayı yemedi. Benim ne alıp veremediğim olabilir?