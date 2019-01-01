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    Haberler >Gündem>İranlı turistler yeni yıla Van'da dans ederek girdi

    İranlı turistler yeni yıla Van'da dans ederek girdi

    Van'a gelen İranlılar, Büyük Urartu Oteli'ndeki eğlence merkezinde yeni yıla dans ederek girdiler.

    DHA
    01.01.2019 - 18:51 | Son Güncelleme:
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    İranlı turistler yeni yıla Vanda dans ederek girdiNext

    İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen Van'daki eğlence merkezleri, bu yıl da dolup taştı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşı gecesi sabaha kadar eğlenerek ve dans ederek girdi.

    Etiketler: iran , turist

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