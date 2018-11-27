İran'dan Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

İran'ın güneyindeki Kiş Adası'nda Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari ile askeri yetkililerin katılımıyla 9'uncu Uluslararası Havacılık Fuarı düzenlendi.
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