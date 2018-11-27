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    Haberler >Dünya>İran'dan Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

    İran'dan Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

    İran, Basra Körfezi'ndeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş Adası'nda savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yaptı.

    AA
    27.11.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:
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    İrandan Basra Körfezinde gövde gösterisiNext

    İran'ın güneyindeki Kiş Adası'nda Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari ile askeri yetkililerin katılımıyla 9'uncu Uluslararası Havacılık Fuarı düzenlendi.

    Etiketler: abd

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